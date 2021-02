Montenegro ratificó su postura y dijo que se vacunará “cuando corresponda”

El intendente difundió una carta en la que expuso las razones por las cuales todavía no se inmunizó contra el coronavirus.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro difundió una carta en las últimas horas en la que expuso su postura en torno al operativo de vacunación contra el coronavirus y ratificó la razón por la cual aún no se inmunizó: dijo que lo hará “cuando corresponda hacerlo”.

Desde que se inició el operativo de vacunación contra el covid-19 en la ciudad y en el resto del país con la vacuna rusa Sputnik V, además de profesionales de salud y personas de riesgo también comenzaron a vacunarse algunos referentes de la clase política bajo el argumento de “dar el ejemplo” ante las dudas que se generaron en torno a la vacunación.

Sin embargo, a diferencia de otros intendentes de la zona como Jorge Paredi (Mar Chiquita) o Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Montenegro no se vacunó y, ante las reiteradas consultas, y a pesar de que ya lo había expresado públicamente, expuso sus razones en una carta.

En su misiva, Montenegro se refirió a la primera etapa de la vacunación, que contempla a trabajadores de la salud, grupos de riesgo y adultos mayores: “Hasta que todos esos marplatenses no estén vacunados no estaría tranquilo haciéndolo yo. No es demagogia, es sentido común“, expresó.

“Prefiero seguir cuidándome, como aprendimos todos hasta ahora, con el lavado de manos frecuente, el uso del barbijo, el distanciamiento”, sumó y también destacó que se priorice a docentes y auxiliares “para garantizar las mejores condiciones del regreso a clases”.

“Creo en la vacuna y quiero que funcione esta planificación, porque significaría más salud y también que más marplatenses puedan trabajar y más vecinos, puedan seguir disfrutando de la ciudad. Por eso, voy a vacunarme cuando corresponda hacerlo“, cerró el jefe comunal.