Montenegro se manifestó contra la explotación petrolera y dijo que irá a la Justicia

El intendente cuestionó la decisión del gobierno nacional de aprobar tareas de exploración sísmica frente a Mar del Plata. “Quiero que haya más laburo, pero no a cualquier costo”, enfatizó.

(Foto: archivo / Qué digital)

La decisión del gobierno nacional de aprobar en el último día hábil del año el proyecto que busca realizar tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore petrolera frente a las costas de Mar del Plata generó una fuerte repercusión en la ciudad, y este viernes el propio intendente Guillermo Montenegro salió a través de un video a manifestarse en contra: afirmó que “el daño que se puede generar puede ser permanente” y adelantó que esta semana el Municipio realizará una presentación judicial. “Quiero que haya más laburo y más industria en nuestra ciudad, pero no a cualquier costo”, enfatizó.

Luego de una protesta llevada adelante este mismo viernes por diversas organizaciones que desde hace meses se encuentran unidas bajo el rechazo al proyecto que busca realizar tareas de exploración sísmica frente a las costas de Mar del Plata, Montenegro salió a cuestionar también la medida a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Vengo a renovar mi compromiso con todos los marplatenses. No voy a defender solo el trabajo sino también la calidad de vida de todos los que viven en mi ciudad. Y por eso voy a manifestar públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredon”, afirmó.

En ese sentido, el intendente planteó como principal argumento “no tener los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo, que son dos grandes motores de la ciudad”.

“Muchos de ustedes me eligieron, otros no. Lo que yo tengo claro es que mi mandato es pasajero, pero el daño que se puede generar en nuestra ciudad puede ser permanente y eso es lo que a mi me impone que esta semana vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”, definió y adelantó en torno a la medida a presentar en la Justicia.

En este marco, dijo: “Saben que siempre quiero que haya más laburo y más industria en nuestra ciudad, pero no a cualquier costo”. Y sumó: “”No quiero extenderme en cuestiones técnicas, no es el lugar ni el momento, pero les llevo la tranquilidad que vamos a defender de la forma que tengamos que defender los intereses de nuestra ciudad“, agregó.

Mi responsabilidad es defender a los marplatenses y cuidar a nuestra ciudad. Por eso quiero que sepan que desde que tomamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente trabajamos para realizar una presentación judicial que frene esta medida. pic.twitter.com/WaN7Rt9Vtw — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 31, 2021

La resolución del gobierno nacional fue firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y se formalizó este jueves con su publicación a través del Boletín Oficial. Concretamente, declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

En septiembre, el Ministerio de Ambiente había resuelto suspender “el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia.

Esa decisión se había tomado luego de una presentación realizada por diversas cámaras de la actividad pesquera en la que expusieron criticas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y alegaron “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.

Meses atrás, desde la organización Greenpeace presentaron un modelo con el cual buscaron alertar acerca del potencial impacto de un eventual derrame de petróleo en la zona. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires sobre operaciones petroleras en el Mar Argentino, de avanzarse con la explotación petrolera “sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a mil barriles”.