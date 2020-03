Montenegro: “Si la cuarentena no se cumple, la situación va a ser terrible”

Tras la extensión del aislamiento obligatorio hasta después de Semana Santa, el intendente pidió el mayor acatamiento a la medida.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a la extensión de la cuarentena general hasta después de Semana Santa como medida para prevenir la transmisión del coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro dio un duro mensaje en el que instó a marpatenses y batanenses a respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Entiéndanlo: si la cuarentena no se cumple, la situación va a ser terrible. Sean responsables”, aseguró.

A través de sus redes sociales, Montenegro difundió un video con imágenes de Mar del Plata durante los días de cuarentena, con postales que muestran desde el vacío en las calles producto del aislamiento hasta los operativos desplegados por fuerzas de seguridad y los incumplimientos de vecinos y vecinas.

Es que, el mensaje central del intendente estuvo orientado a generar el mayor acatamiento posible a la medida y así lo enfatizó: “Todos los días hay nuevos casos sospechosos y nuevas muertes. Y esas muertes son personas. Ya no están lejos, está pasando en Mar del Plata. E incluso a marplatenses que no salieron del país. Te puedo llevar tranquilidad respecto a lo que estamos haciendo en materia de prevención sanitaria y de prepararnos para lo que se viene, pero no te quiero transmitir tranquilidad sobre la situación. Entiéndanlo: si la cuarentena no se cumple, la situación va a ser terrible. Sean responsables”.

En ese sentido, dijo que la extensión de la cuarentena significa “que no tenemos que relajarnos”. Y acto seguido le habló directamente a toda la comunidad. “Te voy a seguir pidiendo que te quedes en casa, vamos a seguir con los controles hasta que entiendan que esto no es joda”, dijo, antes de criticar: “Pero la realidad muestra que hay muchos irresponsables que no están cumpliendo la cuarentena“.

Les voy a seguir pidiendo que se queden en su casa porque hoy es la única vacuna contra el coronavirus. Si no lo hacemos, la situación va a ser terrible. Seamos responsables. — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) March 30, 2020

En esa misma línea, Montenegro recordó que “todas las fuerzas de seguridad están en la calle”, aseguró que seguirá siendo “absolutamente inflexible” con quienes no cumplan la cuarentena, pero también admitió que no tienen los recursos ni las posibilidades para “perseguirlos a todos”.

“Sé de la desesperación de la gente, por la necesidad económica, por el encierro, pero hoy la única vacuna que existe contra el coronavirus es el aislamiento. Y si no lo hacemos, puede morir mucha gente, pueden ser sus padres, tus hijos, tus abuelos; necesitamos el esfuerzo de cada uno de ustedes, dejemos de ser egoístas, no es momento para la viveza criolla, no es momento para el atajo”, reflexionó.

Y acto seguido, le habló a quienes han incumplido con las disposiciones: “A vos que te creés vivo y decidís ir a pasear a tu perro a 10 cuadras de tu casa te digo que no solo no estás pensando en vos sino que no te importan los médicos, los enfermeros y toda esa gente que está arriesgando sus vida para cuidarte”.