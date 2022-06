Montenegro: “La sociedad vive una situación de violencia inusitada”

Lo afirmó el intendente al referirse al homicidio ocurrido en la zona de la vieja terminal. Dijo que “hay generar la discusión del Régimen Penal Juvenil”.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la previa del acto por el Día de la Bandera, el intendente Guillermo Montenegro habló este lunes del homicidio de Martín Mora Negretti, el joven de 30 años que fue asesinado a puñaladas este domingo en la zona de la vieja terminal, afirmó que “la sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada” y planteó que “hay que generar la discusión del Régimen Penal Juvenil“, en relación a la participación en el hecho de adolescentes de entre 13 y 14 años que permanecen por el momento privados de su libertad.

En contacto con la prensa minutos antes del inicio del acto por el Día de la Bandera que se llevó a cabo en la plaza ubicada en Juramento y Hernandarias, Montenegro fue consultado por el crimen de Mora Negretti ocurrido este domingo a la madrugada e inicialmente afirmó: “Hay que tener en claro que la sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada, que esto tiene que ver con un joven de 30 años que volvió a su ciudad a festejar el Día del Padre y cuando uno busca los antecedentes de lo que ocurrió es casi absurdo”.

En ese sentido, y al plantear que todo se inició con una discusión porque los adolescentes tiraban objetos desde un balcón, Montenegro señaló: “Es una situación que nos hace decir quiénes eran los mayores que tenían que cuidar a esos menores, que estaban a cargo, la responsabilidad que tienen los mayores sobre los menores”.

De esta manera, y en sintonía con planteos similares realizados desde su espacio político ante hechos en los que se encuentran implicados menores de 16 años no punibles, el intendente consideró que “hay que generar toda una discusión que tiene que ver no solamente con la edad de imputabilidad sino con todo el Régimen Penal Juvenil“.

“Estos son los temas que le duelen a la gente, a mí me duelen”, declaró y en la misma línea agregó: “Estos son los temas, el nivel de violencia, de los que se tiene que ocupar la política, tenemos que dejarnos de discutir cosas que a la gente no le afectan. Hay que darnos una discusión muy fuerte de la responsabilidad de los mayores en relación a los menores. No nos podemos hacer los distraídos y la dirigencia política tiene que ocuparse de estos temas”.

PEDIDO DE 'SEGUIR EMPUJANDO' Y JURA DE LA BANDERA Durante el acto llevado adelante algunos minutos después en la plaza de Juramento y Hernandarias por el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, Montenegro en su discurso pidió a las y los presentes “seguir empujando”: “Los marplatenses tenemos que siempre estar juntos, unidos y empujando, no importa el color político y el momento. Demostramos que cuando estamos juntos y somos solidarios somo imparables”. Tras sus breves palabras, tomó juramento a la bandera a un grupo de alumnos y alumnas y el cierre del acto estuvo a cabo de la Banda Sinfónica Municipal.