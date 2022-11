Montenegro, tras el fin de la toma en Las Heras: “Yo no vivo en un canelón”

A través de un video, el jefe comunal se refirió al desalojo en el barrio Las Heras que terminó con familias acampando frente al terreno.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro se refirió a la toma de tierras en Las Heras nuevamente a través de las redes sociales y esta vez luego del desalojo que terminó con un retiro voluntario de las familias y un acampe en las inmediaciones. “Yo no vivo en un canelón“, dijo al reconocer la existencia de una crisis habitacional.

Tras el inicio de la toma el 23 de octubre, Montenegro fue quien se presentó ante la Justicia para pedir el desalojo al tratarse de tierras municipales. Tras un freno de primera instancia, finalmente el desalojo se ordenó por decisión de la Cámara de Apelación. A través de un mensaje grabado en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la liberación de las tierras.

No obstante, más allá de la retórica seguida desde el primer momento, donde incluso llegó a calificar a las familias de “delincuentes”, se refirió a la crisis económica e indirectamente al déficit habitacional y las condiciones de vulnerabilidad que motivaron la toma: “Yo no vivo en un canelón y sé que la inflación está haciendo estragos en los bolsillos de los vecinos pero eso no avala de ninguna manera que se cometan delitos”, dijo.

Además, añadió: “No podemos permitir que cada uno haga lo que quiera y trabajamos todos los días para tener una ciudad más ordenada y más segura. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero sin extorsiones. La salida es con la ley, con esfuerzo y empujando todos juntos”, cerró.

La intervención municipal en el conflicto continuará este viernes con una audiencia en la que finalmente tomará las riendas Desarrollo Social. Al respecto, este jueves tras el desalojo y el inicio de una permanencia en las inmediaciones del terreno, la propia secretaria Vilma Baragiola llevó adelante un censo de quienes aún no tenían dónde pasar la noche a la espera de la reunión con el objetivo de empezar a delinear una solución a las necesidades manifestadas por decenas de familias.

En ese sentido, tal como sucedió desde el inicio, el funcionario encargado de brindar declaraciones oficiales tras el desalojo fue el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, quien no pudo dar detalles sobre la solución que buscará establecer el Municipio a la cuestión habitacional, porque reconoció que este viernes será la primera vez que se sentarán a hablar del tema: “No puedo adelantar algo que todavía no se ha pensado“, dijo este jueves ante la consulta de la prensa.