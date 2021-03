Montenegro, tras los anuncios de Nación: “Ninguna oficina municipal va a cerrar”

El intendente refirió que la ciudad “no cumple” con los criterios establecidos en torno a la cantidad de casos. “No podemos parar la ciudad”, afirmó.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que el gobierno nacional anunciara que el sector público nacional en todo el país quedará eximido desde este lunes y hasta el miércoles de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo por el crecimiento de casos de coronavirus y que también invitara al seguir medidas idénticas a los gobierno provinciales y municipales, el intendente Guillermo Montenegro sostuvo este lunes que “ninguna oficina municipal va a cerrar” e incluso afirmó: “No podemos parar la ciudad”.

A través de un mensaje grabado que fue comunicado este domingo a la noche por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el gobierno nacional informó medidas y recomendaciones para minimizar las posibilidades de transmisión del covid-19 ante “la preocupante situación epidemiológica” por “un aumento sostenido del número de casos”.

En ese sentido, Cafiero anunció que desde este lunes y hasta el miércoles inclusive el sector público nacional quedó eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo. Al respecto, el gobierno nacional invitó a sumarse a esta medida a los gobiernos provinciales, municipales, a los poderes legislativo y judicial y al sector privado. judicial y al sector privado.

Este lunes a primera hora, y en función de esos anuncios, el intendente Montenegro afirmó que en Mar del Palta “ninguna oficina municipal va a cerrar”.

“Ya todos aprendimos como cuidarnos, y no tenemos que aflojar. Desde el Municipio vamos a seguir controlando que se cumplan los protocolos, y también tenemos que seguir con las tareas previstas. Vamos a seguir arreglando las calles, poniendo los semáforos, controlando, castrando a nuestras mascotas y todo lo que hacemos a diario desde el Municipio. No podemos parar la ciudad”, declaró.

Asimismo, afirmó: “Seguimos mirando de cerca la situación epidemiológica y sanitaria, como desde el primer día y por el momento no hay motivo para frenar nada”.

En ese sentido, Montenegro hizo referencia a parámetros marcados por el gobierno nacional para que gobiernos provinciales y municipales lleven a cabo nuevas medidas restrictivas, entre ellos para ciudades con más de 100 mil habitantes que en los últimos 14 días registraran más de 150 casos diarios.

En ese sentido, Montenegro dijo: “No cumplimos con ese criterio”. Y agregó: “Es necesario que no aflojemos, no nos relajemos, para seguir cuidando la salud y el trabajo no solo de cada uno de nosotros, sino de todos los marplatenses”.

Este lunes el gobierno nacional formalizó la medida a través del Boletín Oficial y estableció “la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional que incluyen la administración central y los organismos descentralizados hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.

La medida excluye a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), personal de las fuerzas de seguridad federales y de fuerzas armadas, personal del Servicio Penitenciario Federal, personal de salud y del sistema sanitario, personal del cuerpo de Guardaparques Nacionales, Dirección Nacional de Migraciones y Registro Nacional de las Personas (Renaper).

En el anuncio de este domingo, el gobierno nacional recordó la vigencia del artículo 4 del decreto que prorrogó la emergencia sanitaria y que propone dos indicadores para definir el riesgo epidemiológico, los mismos que se utilizaron durante el verano para recomendar a las Provincias llevar adelante (o no) restricciones nocturnas.

En ese sentido, teniendo en cuenta esos indicadores hay 45 departamentos de 13 provincias que se encuentran en mayor riesgo ya que superaron los parámetros de los dos indicadores, mientras que hay cuatro departamentos de cuatro provincias, que presentan también una situación que excede los límites impuestos.

Dentro de esos distritos no se encuentra Mar del Plata, que la semana pasada volvió a registrar un descenso de casos en comparación con la anterior. Los distritos en situación de riesgo en la Provincia de Buenos Aires son Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López.

Para ellos gobierno nacional recomendó a los gobiernos provinciales y municipales “implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, teniendo en cuenta las actividades definidas como alto, mediano y bajo riesgo”.