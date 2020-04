Montenegro y el coronavirus: “Nos estamos preparando para el peor escenario”

(Foto: archivo / Qué digital)

En un formato que se volvió habitual en las últimas semanas y en el marco de la cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro difundió un nuevo mensaje en formato de video a través de sus redes sociales por medio del cual lamentó lo ocurrido este viernes en los bancos de Mar del Plata, como en los de todo el país, planteó que continúa el trabajo de una “planificación sanitaria concreta y efectiva” y remarcó la necesidad de “ser previsores”: “Nos estamos preparando para el peor escenario“, señaló.

En un mensaje de poco más de tres minutos, Montenegro hizo un repaso de las medidas tomadas por su gobierno desde antes incluso que se dictara la cuarentena general en todo el país -como la suspensión de clases y el cierre de comercios que no fueran esenciales- al tiempo que remarcó que “la improvisación y la irresponsabilidad son muy peligrosas” en este contexto.

“Desde antes del inicio de esta crisis tomamos medidas buscando aplanar la curva de contagios”, señaló y destacó contar “con un gran equipo” bajo el objetivo de “cuidar a cada marplatense”.

“Les aseguro que no me tiembla ni me temblará el pulso para tomar las decisiones necesarias, porque estoy convencido que la previsión en situaciones como esta, es fundamental”, afirmó y así lamentó lo ocurrido este viernes en los bancos, con largas filas y acumulación de gente, fundamentalmente mayor. “Lo que ocurrió en los bancos nos hace retroceder en esta lucha“, planteó y señaló: “Todos sentimos mucha bronca y una gran tristeza”.