Montenegro y las playas: “Si hay un exceso, hay una clausura o una multa”

Así respondió ante la consulta por las protestas en torno al avance privado en las playas. “Todas las concesiones fueron hechas previas a la llegada de este gobierno”, afirmó.

(Foto: archivo / Qué digital)

La protesta en Perla Norte que derivó en la quita del cerco y el desarme de carpas terminó por darle impulso a un debate y a reclamos que se mantienen con los años en Mar del Plata: el avance de los privados a través de las concesiones otorgadas por el Estado en detrimento del espacio público en las playas. Y este martes el intendente Guillermo Montenegro se refirió a la situación, planteó que “todas las concesiones fueron hechas previas a la llegada de este gobierno”, afirmó que en algunos casos se presentan “cuestiones que uno no puede plantearlas porque son derechos adquiridos” en torno a los pliegos y aseguró haberle pedido al Ente de Turismo que sea “sumamente exigente” en los controles. “Si hay un exceso, hay una clausura o una multa“, expresó.

En una entrevista brindada en radio De la Azotea (88.7) Montenegro fue consultado en torno a la problemática de la falta de espacio público en las playas a partir de las extensas concesiones otorgadas por cada uno de los gobiernos con el paso de los años en la ciudad y, en primer término, buscó desmarcarse de esa situación: “Hay que aclarar un tema, nosotros en once meses de gestión no concesionamos ninguna unidad turística fiscal, de hecho clausuramos Luna Roja“, expuso e hizo referencia al caso de la unidad turística fiscal ubicada en la zona sur que fue -y sigue- clausurada desde el verano pasado por graves irregularidades en construcciones ilegales y contaminación.

“Las concesiones pasan por el Concejo Deliberante, no es posibilidad del Ejecutivo, como para ponerlo en contexto. Todas las concesiones que existen en la ciudad de Mar del Plata fueron concesiones hechas por el Concejo Deliberante y previo a la llegada de este gobierno municipal”, insistió.

Y ante la consulta respecto a que, de todas maneras, el control de todas esas concesiones vigentes están a cargo del Ejecutivo a través del Emtur, Montenegro afirmó: “Le pedí al Emtur que sea sumamente exigente, de hecho la clausura de Luna Roja tiene que ver con esto, con el exceso. Si hay un exceso, hay una clausura o una multa. Esto está clarísimo”.

Asimismo, sumó que lo realizado por los balnearios “tiene que estar cumplido dentro de la concesión” e insistió en que se trata de concesiones no otorgadas por su gestión. “Algunas cuestiones uno no puede plantearlas porque son derechos adquiridos“, dijo y además expuso: “Soy sumamente exigente y si hay alguna denuncia concreta en la cual se tiene que verificar un exceso por parte de alguno de los concesionarios será inspeccionado y en caso de que sea positivo será clausurado o multado. Es la forma en la que hay que hacerlo. Si hay exceso, lo vamos a revisar y controlar”.

Durante la entrevista en el programa “La revolución de la mañana”, Montenegro también repudió la protesta que terminó con parte del balneario “Perla Norte” desarmado. “Obviamente que yo repudio y me parece que no hay ninguna posibilidad de que haya hechos de violencia o vandálicos, son dos cosas distintas. Uno puede protestar, puede no estar de acuerdo, incluso yo puedo compartir algunas cuestiones de las que se plantean, pero donde no podemos ir es al lugar del vandalismo y el daño y la comisión de delitos”, declaró.

Y, en la misma línea, remarcó: “Son lugares que fueron concesionados hace mucho tiempo, para nosotros es importante mantener las fuentes de trabajo porque estamos con un 26% de desempleo en la ciudad, y en definitiva si hay que hacer un planteo estamos abiertos al diálogo permanente”.