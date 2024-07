Municipales ¿esenciales?: la discusión se mantiene frenada en el Concejo

La comisión de Ambiente, la primera donde se trata, no se reúne hace un mes y medio. Sólo dos áreas municipales respondieron los pedidos de informes.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras el conflicto entre el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sigue lejos de resolverse ante la aplicación de un severo ajuste en los salarios, una de las cartas que jugó el intendente en medio de la pelea sigue por ahora frenada: el proyecto que busca declarar como “esencial” todas las tareas del personal para limitar el derecho a huelga quedó paralizado en la primera de las comisiones del Concejo Deliberante, que no se reúne hace un mes y medio. Sólo dos dependencias municipales respondieron el pedido de informes.

Fue el 12 de abril cuando el intendente, cada vez más alineado con el discurso de Javier Milei, anunció que enviaría al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar de “carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales”.

El objetivo detrás de ese anuncio, realizado como uno más de varios contra los trabajadores en medio del conflicto salarial, es limitar o reducir el alcance de medidas de fuerza, objetivo que de todos modos empezó a lograr al aplicar descuentos por las jornadas de paro.

Mientras esa última cuestión se encuentra en debate en la Justicia a través de un amparo sindical impulsado por el gremio, el proyecto de ordenanza que busca fijar como “esencial” la tarea municipal, y así equiparar absolutamente todas las tareas de la administración pública con el rótulo de esencial tal como rige por ley para algunos sectores acotados, como la salud, considerando el fuerte límite que impone al derecho a huelga, permanece frenado en el Concejo.

El primer y único tratamiento dado hasta ahora se produjo en la primera de cuatro comisiones a las que se le dio giro al expediente: Ambiente. Allí el 2 de mayo el propio oficialismo impulsó que se le pidiera informes a todas las dependencias municipales para conocer su punto de vista, pese a que se trata de un proyecto elevado por el propio gobierno.

Así, fueron doce pedidos de informes enviados a dependencias municipales y algunos que se destinaron al Ministerio de Trabajo bonaerense, a la Secretaría de Trabajo de la Nación y al propio Sindicato de Trabajadores Municipales.

Hasta el momento al expediente del Concejo fueron agregadas dos respuestas. En una de ellas el presidente del Ente de Deportes (Emder), Sebastián D’Andrea, se limitó a responder que “en virtud de los fundamentos esbozados que propician el proyecto de ordenanza esta presidencia adhiere a los mismos en todos sus términos”.

Y en la otra, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, planteó que desde su área “abogan por la calificación de los servicios de salud como esenciales” ya que “mal podría no ser un servicio esencial el sistema de salud en todos sus niveles de complejidad, en tanto las necesidades básicas individuales y colectivas que determinan la salud, son o deberían ser satisfechas por servicios públicos que son calificados como esenciales”.

Actualmente, el sistema de salud municipal en lo que hace a la atención de emergencias a través de las ambulancias del SAME mantiene de manera permanente sus guardias y de los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) son cinco los que por disposición municipal funcionan -o debieran funcionar- con guardia durante las 24 horas.

La respuesta contiene una larga definición de qué es considerado como un servicio público y lo describe como “todas aquellas actividades prestacionales a cargo del Estado que están dirigidas a satisfacer necesidades sociales básicas y atienden las exigencias de la comunidad en miras a concretar el bien común y el bienestar general”.

¿Cómo sigue el tratamiento? Por el momento, más allá de esas dos respuestas, no fueron incorporadas otras al expediente y la comisión de Ambiente -presidida por la concejala del PRO Florencia Ranelucci- no volvió a incorporarlo para continuar con el debate aunque la comisión no se reúne hace un mes y medio (la última fue el 15 de mayo).

Pero además al proyecto le quedará pendiente, en caso de superar la comisión de Ambiente, el paso por otras tres: Educación, Salud y Legislación. En todas el interbloque oficialista de Juntos por el Cambio cuenta con mayoría propia.