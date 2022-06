Ordenamiento territorial de Chapadmalal: “Estamos en la instancia de relevamiento”

El secretario de Obras acudió al Concejo ante reclamos vecinales surgidos en torno a anteproyectos para realizar modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante reclamos vecinales surgidos en los últimos meses en Chapadmalal respecto a una serie de modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) sobre las que trabaja el gobierno municipal, que derivarían en cambios en las pautas de construcción y desarrollo turístico, el secretario de obras, Jorge González, acudió este martes al Concejo Deliberante para responder consultas y se limitó a exponer que el proceso se encuentra en una “instancia de relevamiento” y, si bien evitó dar mayores definiciones, sostuvo: “De ninguna manera propusimos incluir la modificación de cualquier indicador urbanístico”.

La decisión de convocar a González a la comisión de Obras del Concejo para abordar posibles modificaciones en el COT -la norma según la cual el Municipio regula los usos del suelo, su ocupación, la subdivisión y el equipamiento en los distintos sectores de la ciudad- que rige actualmente en el frente costero de Chapadmalal había surgido hace algunas semanas al tratarse un expediente particular que busca disponer la afectación del suelo con “carácter precario” para la instalación de una nueva franquicia de una cervecería y al ingresar algunos reclamos vecinales con respecto a las proyecciones del gobierno para la zona.

En ese contexto, el funcionario relató que en los últimos meses comenzaron a llevar adelante reuniones con empresarios, comerciantes y vecinos y vecinas de la zona para empezar a delinear propuestas para la zona que derivaron en la confección de algunos anteproyectos.

“Notamos por ejemplo algunas cuestiones que están sin normar, como particularmente el uso de cabañas, que no está normado en Mar del Plata, y en cuanto al desarrollo comercial solo hace falta ir a la zona (para observarlo)”, resumió González y explicó que debido a la actual normativa toda actividad comercial que quiera habilitarse desde el arroyo Lobería hacia el sur debe realizarse mediante excepción a través del Concejo ya que los usos de suelo en ese sentido no están normados.

“La tarea que hizo el ejecutivo primero fue trabajar sobre un relevamiento de todo el sector, con colaboración de la delegación municipal, para tener la información cierta qué estaba pasando en el territorio“, señaló y planteó que en el marco de las primeras reuniones un elemento emergente fue los inconvenientes que se presentan con la red de energía, por lo que decidieron dar invervención a la empresa EDEA.

“Con esa información, y en función de dar un puntapié inicial, se tomaron esas dos situaciones par redactar ni si quiera me atrevería a llamarlo un proyecto de ordenanza, sino un anteproyecto como para tener una base para discutir o charlar con los vecinos”, explicó el funcionario.

De esta manera, evitó dar mayores definiciones sobre las proyecciones ya que aseguró que se está “en la instancia de relevamiento y propuestas que se deben consensuar con los habitantes del lugar” aunque sí destacó: “De ninguna manera propusimos incluir la modificación de cualquier indicador urbanístico en la zona, no existe. Tienen los vecinos los proyectos escritos en su poder”.

Asimismo, reparó en no brindar mayores detalles hasta tanto se llegue a la instancia de elaboración del proyecto de ordenanza que, a su vez, luego deberá tratar y discutir el Concejo. “Hasta que no tengamos definido el proyecto de ordenanza me parece que no es el proceso normal de planeamiento urbanístic hacerlo desde un escritorio y no desde el territorio”, respondió ante preguntas puntuales de las y los concejales opositores.