Para Berni, “un policía no está preparado ni debe prepararse” en materia de salud mental

Luego del doble crimen en Mar del Plata y la internación de su autor, el ministro opinó sobre las herramientas policiales para el abordaje de situaciones semejantes.

(Fotos: Qué digital)

El miércoles un joven de 18 años mató a su madre, a su abuelo e hirió con un cuchillo a su abuela en el barrio Pinos de Anchorena. Al momento de ser detenido, en un estado de “exaltación”, el parte policial describía que el joven “se trenzó en lucha” con los uniformados antes de ser detenido. Al otro día, peritos confirmarían que el autor del doble crimen no comprendía sus actos y debía ser internado para el abordaje de su salud mental. Consultado por situaciones como éstas que, por ejemplo, traen reminiscencias a casos como el de Chano Charpentier o el de un joven de 21 años de Mar del Plata que un año atrás recibió dos disparos por parte de un policía en medio de un “brote psicótico”, el ministro de Seguridad Sergio Berni afirmó que “un policía no está preparado ni debe prepararse” en materia de salud mental.

Este viernes, el funcionario de primera línea del gobierno de Axel Kicillof llegó a Mar del Plata para entregar patrulleros para reforzar la patrulla rural a la Municipalidad y compartió un acto con el intendente Guillermo Montenegro. En el marco de la conferencia de prensa, fue consultado por el trabajo de profesionalización de la Policía en materia de salud mental y su respuesta fue contundente.

“El problema de salud mental es un problema médico, no es policial. Pero a las 2 de la mañana los únicos que están en la calle son los policías. Cuando alguien no puede resolver un problema lo tiene que resolver la policía, como si el policía fuera médico o especialista en salud mental”, definió el ministro.

Además, haciendo énfasis en el impacto del consumo de drogas, dijo que la problemática debe ser abordada “de manera profesional” y que en ese caso “un policía no tiene ninguna herramienta, ninguna posibilidad de actuar en un área que no le compete”. En ese sentido, indicó que el rol del efectivo en todo caso será el de “acompañar ante situaciones que puedan desbordarse” y soltó: “Un policía no está preparado ni debe prepararse para llevar adelante acciones en materia de salud mental.

También fue consultado al respecto el intendente Montenegro, puntualmente en lo que hace al abordaje municipal de salud mental, un hecho que ya generó pedidos de informes meses atrás a nivel político.

“Nos estamos encontrando los dirigentes con un problema que, si lo agudizó la pandemia, es algo que lo están discutiendo los profesionales. Nosotros tenemos que ver lo que hacemos desde el municipio, y a partir de ahí reforzar cuales son los dispositivos que nosotros tenemos para llevarlo adelante”, respondió el jefe comunal y agregó: “Lo mas importante es entender que tenemos un problema“.