Para Kicillof, el ataque a Cristina no es un caso aislado: “Es producto de un contexto”

El gobernador brindó una conferencia de prensa para sumarse al repudio por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de horas intensas tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof se sumó a las expresiones de repudio a través de una conferencia de prensa oficial del gobierno de la Provincia: afirmó que el ataque a Cristina no es un caso aislado y que, en cambio “es producto de un contexto” signado por “discursos de odio”.

Mientras continúa la investigación a cargo de la Justicia Federal y se suceden masivas expresiones de rechazo en las calles, el mandatario provincial habló rodeado por su gabinete tras haber emitido este jueves por la noche un mensaje alusivo al atentado a través de sus redes sociales.

“Es una situación de una gravedad difícil de exagerar una situación de una gravedad difícil de exagerar y creo que todos y todas estamos en un estado todavía de conmoción por las imágenes que vimos”, introdujo el gobernador a la vez que anticipó que tienen previsto un encuentro de funcionarios con intendentes bonaerenses y otro convocado por el presidente Alberto Fernández antes de la marcha central que se llevará adelante en Capital Federal.

“No estamos viendo esto solo como un atentado contra Cristina sino como un atentado a la democracia, al sistema democrático en la argentina”, dijo y reiteró lo expresado por el presidente, que fue el hecho “más grave desde la recuperación de la democracia”.

Además, rechazó que sea un caso “aislado” de una persona “desequilibrada”. “Pensábamos que en Argentina la proscripción, la violencia política y la muerte por motivos políticos ya no existía más y sin embargo estamos escuchando hace días y meses a determinados sectores en medios de comunicación con un discurso de odio, con guillotinas, horcas bolsas mortuorias. No es producto de un desquiciado, es producto de un contexto. Es ahí donde tenemos que actuar”, continuó y apuntó que es un encuadre “equivocado” el de quienes lo señalan como un caso aislado e incluso “malintencionado”.

A su término, llamó a todas las fuerzas políticas a “replantearse de manera profunda” lo que viene sucediendo “con los discursos de odio y con la violencia a nivel político, comunicacional y judicial. El problema no es que se atente contra una fuerza política como el peronismo o quien lo conduce. El problema es que de esta manera no hay país para nadie porque no hay democracia posible.