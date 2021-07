PASO 2021: Castañeira inició su campaña para “renovar” la izquierda en Mar del Plata

La precandidata a diputada nacional por el Nuevo MAS comenzó su campaña en Mar del Plata. La división con el Frente de Izquierda y las propuestas del partido.

(Fotos: Qué digital)

Manuela Castañeira, primera precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos aires en la lista del Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), comenzó la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mar del Plata. La división de la izquierda, las propuestas del partido y el presente local y nacional de la política.

Tras el cierre de listas, se confirmó que una vez más el Nuevo MAS y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) irán en listas separadas, a pesar de compartir a grandes rasgos las concepciones de los movimientos de izquierda y a pesar de los llamados a la unidad. En esta nueva campaña, la principal referente y candidata del partido que presentó listas en 13 provincias y en más de 50 distritos de la Provincia, pasó por Mar del Plata.

Castañeira le explica a Qué digital que su partido tuvo “un crecimiento muy grande” a partir de la participación de sus referentes en “los procesos de lucha más importantes del último período”, y citó los reclamos de trabajadores de salud en la pandemia, la toma de tierras en Guernica y la “pelea histórica” por la legalización del aborto, puntos que marcan la orientación de las propuestas del Nuevo MAS de cara a una campaña en la que además apuestan por la “renovación de la izquierda”, como uno de los objetivos centrales

“En esta campaña el Nuevo MAS es una izquierda que busca hablar de lo que gobierno y oposición callan, poner sobre la mesa los debates más importantes, sin miedo al debate ideológico. Estamos dispuestos a discutir cómo debe ser el programa anticapitalista para los problemas de los trabajadores y trabajadoras hoy”, planteó.

Ese debate sobre el programa anticapitalista y la referencia a la “renovación” apunta a la división con el FIT y un aspecto que se le suele reprochar a la izquierda, por su “falta de unidad”. A la hora de explicar esa división, sostuvo que -sin éxito- le propuso un debate público para discutir un programa de la izquierda nacional a Nicolás Del Caño, a quien no considera como “el mejor candidato para representar” un programa anticapitalista.

“Me preocupa mucho la unidad, me hubiera gustado que así sea. Hay una discusión en la Argentina en este momento sobre el rol de la izquierda y la posibilidad de constituirnos como alternativa. Hay mucho espacio para la izquierda en la Argentina, se ve en la región y en nuestro país en particular. Pero para ser esa alternativa necesitamos una discusión de fondo“, planteó.

LA CUESTIÓN DEL SALARIO Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

Entre los principales pilares del Nuevo MAS de cara a la pandemia asoman la cuestión del salario y la precarización laboral. “Vivimos en un país en el que los trabajadores con convenios tienen salarios de miseria, algunos muy lejos de la línea de pobreza. Es inaceptable decir que estamos bien o lo mejor posible”, remarcó.

Para Castañeira, el gobierno de Alberto Fernández “abandonó a lo jóvenes” en términos laborales: “El gobierno dice ‘es lo que hay’, y lo posible es un trabajo precario que causa estragos en la juventud. Por poner un ejemplo, el trabajo de los trabajadores de reparto por aplicación, la principal ocupación de nuestro tercer candidato, Mariano Pacheco. ¿Cómo puede ser ese el futuro para la juventud? Es inaceptable. Ese tipo de cuestiones hay que poner en agenda”, marcó.

Frente a ello, Castañeira apunta a dos propuestas centrales: generar leyes de pases a planta permanente “para que la mayoría de los trabajadores puedan percibir sus derechos por convenio” y dejar atrás situaciones como las que se dan en la salud, “donde muchos enfermeros y enfermeras son contratadas como monotributistas“, graficó.

También, apuesta a generar un piso digno de salario mínimo: “Tiene que haber 100 mil pesos de salario mínimo en Argentina. Menos de eso es pobreza. Quieren reactivar la economía, quieren reactivar el país, vamos directo a la mayoría social con salarios dignos. Esos recursos pueden salir de los grandes sectores de la economía. No es cierto que no hay plata”, sostuvo.

CANDIDATOS “DE MARKETING” Y NUEVAS DERECHAS

Castañeira sostiene que hay espacio para la izquierda, sobre todo frente a lo que califica como una “crisis de representación en los partidos tradicionales”: “Hay molestia cuando llegan las elecciones y aparecen los candidatos de marketing, que están en la política hace décadas, viviendo de los cargos, por encima de la sociedad y despegados de la realidad, que no generan empatía con la sociedad porque no la tienen“, continuó.

Entonces, por un lado, aparece un macrismo que “fue expulsado del gobierno, electoralmente y en términos de movilización el 14 y 18 de diciembre”, y también observa un gobierno del Frente de Todos “que prometió y no cumplió”: “Termina pareciendo más de lo mismo, sin resolver las cuestiones de fondo y tibio ante los poderosos, como lo dejó correr a Vicentín”, argumentó.

Pero así como se abre un espacio para las izquierdas, también lo hay para las denominadas “nuevas derechas” o “derechas alternativas”: “Son un fenómeno que está muy promovido por ciertos medios hegemónicos que quieren instalar un clima más de derecha que del que realmente hay en Argentina. Son un fenómeno de redes sociales que no tienen orgánica en la sociedad, entre los trabajadores jóvenes y entre el estudiantado joven. Se presentan como antisistema, y no hay más nada prosistema que ser un ultracapitalista, prodictadura y facho. Pegan en un pequeño sector con un discurso de resentimiento, la frustración de una parte de la juventud para buscar un rédito, y hay que denunciarlos por lo que son”, planteó.

EL NUEVO MAS EN MAR DEL PLATA

Como en las últimas elecciones, Marcos Pascuán encabeza la lista del Nuevo MAS en Mar del Plata, en busca de pasar las PASO en primer lugar, y luego aspirar a lograr una banca en el Concejo Deliberante.

La radiografía que hace Pascuán de Mar del Plata está atravesada por los índices de pobreza y desempleo que, en plena pandemia, volvieron a ubicar a la ciudad entre las más afectadas: “Siempre los mismos sectores son los que se enriquecen. Moscuzza y Solimeno en el Puerto, Cabrales, empresas que tienen los monopolios de distintos mercados y que exportan constantemente toneladas de sus productos y sin embargo siempre presentan preventivos de crisis, despiden trabajadores, y todos sabemos que el Puerto es el reino del trabajo precarizado”, planteó.

Además, hace foco en el sistema de salud, el que asegura está “precarizado”, sobre todo en lo que hace a la salud municipal: “Hay 32 salas, Montenegro nunca dio presupuesto, no designó personal, no devolvió la ambulancia a Chapadmalal, las salitas cierran a la tarde en medio de una pandemia y en los barrios, teniendo una salita al lado, tienen que trasladarse al Hospital Regional donde no dan abasto. Nunca tuvo una política destinada a aumentar el presupuesto de la salud y aumentar el salario de las y los trabajadores”, manifestó.

“Queremos llevar la voz de estos sectores y estos debates al Concejo, donde un montón de sectores tradicionales que siempre gobernaron para los mismos y debaten cuestiones que no son las más importantes para la ciudad”, cuestionó sobre la actual composición del Cuerpo.

Al igual que Castañeira, apunta que a nivel local se establezcan pases a planta permanente y un salario que, como mínimo, sea igual a la canasta básica. “No puede ser que en medio de la pandemia enfermeros y terapistas cobren menos de 55 mil pesos, sin vacaciones, sin licencias, sin ningún tipo de derecho. En la ciudad muchos son considerados esenciales para que sigan trabajando a destajo pero no son considerados esenciales a la hora de que se cumplan sus derechos. Día a día esa situación se va profundizando y entendemos que estos reclamos tienen que estar en la agenda de la izquierda. Se tienen que tomar medidas de fondo como empezar a tocar los bolsillos de los grandes empresarios de la ciudad y la zona”, afirmó.