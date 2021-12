Petroleras: a pesar de los reclamos, el gobierno nacional aprobó la exploración sísmica

El Ministerio de Ambiente firmó la resolución que aprueba el proyecto a desarrollar frente a las costas de Mar del Plata por la empresa Equinor.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pesar de los diversos reclamos planteados desde numerosas organizaciones ambientalistas hasta cámaras empresarias del sector pesquero, el gobierno nacional a través de su ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aprobó este jueves oficialmente el cuestionado proyecto para el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore de petróleo frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

La resolución, formalizada a través del Boletín Oficial este jueves, concretamente declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

En septiembre, el Ministerio de Ambiente había resuelto suspender “el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia.

Esa decisión se había tomado luego de una presentación realizada por diversas cámaras de la actividad pesquera con la representación del abogado José Esain a través de la cual expusieron criticas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y alegaron “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.

La resolución oficializada este jueves fija que Equinor “deberá dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado, así como todo otro requerimiento que esta autoridad considere realizar”.

Y explica que tras esa presentación realizada por las cámaras pesqueras con representación en Mar del Plata se dio intervención a la Secretaría de Energía; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interintituticional para que se expidieran al respecto. “No subsisten las razones que motivaran la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, por lo que deviene razonable dar por concluida la misma”, concluyó el Ministerio que encabeza Cabandié.

También la resolución hace referencia a una nueva presentación realizada hace algunos días días por distintas entidades, entre ellas Greenpeace, y repara en que sus planteos deben tenerse por respondidos en el Informe Técnico de Revisión Final “en tanto no se advierten puntos que difieran de las exposiciones vertidas en las instancias participativas de estas tramitaciones”.

Meses atrás, desde la organización Greenpeace presentaron un modelo con el cual buscaron alertar acerca del potencial impacto de un eventual derrame de petróleo en la zona. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires sobre operaciones petroleras en el Mar Argentino, de avanzarse con la explotación petrolera “sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a mil barriles”.