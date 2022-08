Petroleras: el gobierno aprobó un nuevo estudio de impacto ambiental de Equinor

Así se desprende de una resolución de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, en el marco de las exigencias de la Justicia al gobierno nacional.

(Foto: ilustrativa / Equinor)

El gobierno nacional aprobó los estudios de impacto ambiental complementarios presentados por la empresa Equinor con el objetivo de cumplir con las exigencias planteadas por la Justicia para poder iniciar el proceso de prospección para la instalación de petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Cómo prevén reducir los impactos acumulativos de la exploración sísmica y los cambios impulsados por la Administración de Parques Nacionales.

Tal como informó Qué digital, en el fallo de junio de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en el que se dejó sin efecto la medida cautelar dictada previamente en el Juzgado Federal N°2 local y que había suspendido la prospección sísmica autorizada por el Ministerio de Ambiente para la búsqueda de hidrocarburos en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114, los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez habían exigido al gobierno una serie de puntos que se debían cumplir para garantizar la realización de las tareas exploratorias.

Las exigencias de la Justicia, puntualmente, apuntaban a llevar adelante una nueva Declaración de Impacto Ambiental que complemente la ya realizada por Equinor y que contenga diversos elementos que no habían sido tenidos en cuenta, como por ejemplo los impactos acumulativos del bombardeo sísmico. Además se imponía la participación de la Administración de Parques Nacionales (frente al potencial impacto contra la ballena franca austral, monumento histórico nacional), valorar las intervenciones en instancias participativas e incluir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al control y fiscalización de las tareas.

Para dar respuesta a esas solicitudes, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial este lunes la Resolución 7/2022 del Ministerio que conduce Juan Cabandié, aunque en este caso la misma está firmada por Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación y también asesora presidencial.

En esa resolución, no solo se aprueba el estudio de impacto ambiental complementario de la empresa noruega, sino que también se da testimonio de lo realizado para cumplir con el resto de los pedidos de la Justicia.

Así, dentro de las cuestiones enumeradas, se aprobó uno de los requerimientos de la Justicia: un “Informe de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” que complementa el estudio de impacto ambiental presentado y aprobado por la polémica resolución ministerial N°426/21 de fin de año y, además, “restringe” el otorgamiento de nuevas declaraciones de impacto ambiental para los tres bloques marinos por un plazo de 24 meses desde la finalización de las tareas aprobadas en la resolución ministerial.

En detalle, como parte de lo que redacta Nicolini en la resolución, la Administración de Parques Nacionales emitió opinión del estudio de impacto ambiental y antes de responder favorablemente, pidió actualizaciones en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), entre los que se encuentra la incorporación de al menos un observador de Monitoreo Acústico Pasivo local y tres observadores de Fauna Marina locales en el buque exploratorio. Además, se establece que Equinor “cooperará con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina”.

Además, afirma que se tuvieron en consideración los informes de cierre de las instancias “consulta pública temprana” lanzadas este año en el marco de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos similares vinculados al área CAN 102 y al “Pozo Argerich CAN 100“. También -afirma la resolución- “se analizaron los antecedentes correspondientes a la Audiencia Pública Consultiva desarrollada en el Honorable Concejo Deliberante”.

De la resolución, además, se desprende que la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental está trabajando en “la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas con incumbencia en la materia y otros organismos afines”, ya que en su artículo tercero la Resolución 7/2022 establece que el control y la fiscalización quedará a cargo de esa área, rol en el que antes estaba designada la Secretaría de Energía.

En cuanto a la actualización del estudio de impacto ambiental donde se incorporó “la valoración de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos para el ámbito espacial y los plazos temporales de la campaña”, también se consideró por parte de la empresa en el informe técnico que en lugar de otorgar más Declaraciones de Impacto Ambiental sobre el mismo bloque y relacionados a la exploración sísmica 3D, aconsejaron “avanzar en un esquema de medidas de restricción temporal para evitar futuras superposiciones de proyectos”.

En ese marco, se desaconsejó la realización de actividades de relevamiento sísmico 3D en los bloques CAN 100, 108 y 114 en un plazo no menor de 24 meses a partir de la finalización de la actividad sísmica aprobada por Resolución Nº 436/21 y que, en caso de la ejecución de nuevas actividades de prospección sísmica 3D en esos bloques, sea “absolutamente excepcional” y que solo se realicen “en la medida que la autoridad entienda que la actividad sísmica anterior no produjo información de calidad suficiente para el relevamiento de la geología del fondo marino, y que dichos datos no puedan obtenerse por otro medio de adquisición”.