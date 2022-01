Petroleras: Cabandié defendió el proyecto y dijo que tiene un “componente ambiental”

El funcionario se refirió a la aprobación de la exploración sísmica y sostuvo que “es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa de un estudio de impacto ambiental”.

(Foto: prensa Ministerio de Ambiente)

Una de las voces del gobierno nacional que faltaba expresarse en torno a las críticas y al rechazo surgido en Mar del Plata contra la aprobación de la exploración sísmica y la instalación de petroleras en la costa bonaerense era la del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, teniendo en cuenta que la resolución, justamente, estuvo a cargo de su área. Y en las últimas horas finalmente habló del tema, afirmó que “es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa de un estudio de impacto ambiental” y sostuvo que “a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país empieza a tener un componente ambiental”.

Tras la defensa del gobierno nacional expuesta en los últimos días como respuestas a las múltiples voces críticas que se alzaron desde Mar del Plata y otros puntos del país con diversas protestas, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación defendió la aprobación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que implica en primer término estudiar esas cuencas del sudeste bonaerense con el método de la exploración sísmica -bombardeo sonoro del lecho- por parte de la empresa Equinor, asociada a YPF, para verificar la presencia de hidrocarburos y, en segundo término, proceder a su extracción mediante plataformas.

“Es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años”, afirmó el funcionario en sus primeras declaraciones oficiales en torno al conflicto surgido en Mar del Plata desde el año pasado, incluso antes de que en julio se llevara adelante una audiencia pública en la que se escucharon diversos cuestionamientos.

En este sentido, Cabandié planteó que “a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental” y aseguró que ello tiene como objetivo “revisar, asistir, tener presencia física en la prospección sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.

Desde el gobierno nacional sostuvieron que las actividades de exploración, que realizará un buque que recorrerá el área, se realizarán “cumpliendo los más altos estándares internacionales, tomando las experiencias de Canadá y Brasil” y afirmaron que el “Plan de Gestión Ambiental aumentó medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina”.

Por su parte, y en sintonía con lo que previamente expresó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, planteó la “necesidad de generar una transición energética” y sostuvo: “No se puede cortar de la noche a la mañana el uso de hidrocarburos, gas o petróleo, porque entraríamos en un colapso social y económico inimaginable. Tenemos que profundizar la transición energética, ir hacia energías renovables o limpias”.

Además, el titular de la cartera de Ambiente enfatizó: “Tenemos actividad hidrocarburífera desde 1970, y hoy el 17% del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el mar argentino”.

A través de un comunicado, desde el gobierno también afirmaron que “las actividades de exploración permitirán mejorar el conocimiento de los recursos existentes en el lecho submarino, para poder planificar el uso de los hidrocarburíferos en el marco de la transición justa hacia una matriz energética sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero”.

En los últimos días en Mar del Plata fue presentada una acción de amparo colectiva en la Justicia Federal por parte de la Casa del Trabajador con el objetivo de frenar la aplicación de la resolución del gobierno. La presentación requiere que se dicte la suspensión de la disposición hasta tanto “se cuente con declaración de impacto ambiental estratégica y completa”.

Por su parte, al día siguiente de la oficialización de la resolución por parte del gobierno nacional, el intendente Guillermo Montenegro había adelantado que su gobierno realizaría una presentación judicial “para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”. En las últimas horas el intendente declaró que él mismo estaba trabajando sobre la presentación a formalizar “en los próximos días” ante la Justicia.