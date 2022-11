Petroleras: convocan a audiencia pública para otro proyecto de exploración sísmica

Fue programada para el 19 de diciembre y se trata del proyecto exploratorio impulsado por YPF para la Cuenca Argentina Norte (CAN) 102.

Buque sísmico (Foto: YPF)

El gobierno nacional oficializó la convocatoria a una audiencia pública para avanzar con la industria petrolera offshore: en este caso se trata de un nuevo proyecto de exploración sísmica a 310 kilómetros de la costa de Mar del Plata impulsado por la empresa estatal YPF para la Cuenca Argentina Norte (CAN) 102. Se suma, así, a los otros dos proyectos que ya superaron la instancia de participación ciudadana: el de la exploración sísmica sobre los bloques CAN 108, CAN 100 y CAN 114 -que se encuentra frenado por disposición judicial- y el de perforación del pozo hidrocarburífero Argerich en el CAN 100.

La convocatoria a la audiencia pública fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de una resolución de la titular de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, con fecha para el lunes 19 de diciembre a las 9. La inscripción para participar se podrá realizar desde el 1° de diciembre a través de la web del Ministerio de Ambiente y la audiencia se podrá seguir en vivo por YouTube.

El proyecto denominado “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina” es impulsado en este caso por YPF, que tiempo atrás presentó su Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la consultora Serman & Asociados SA. En mayo superó la instancia de “consulta pública” -al mismo tiempo que la realizada sobre el proyecto Argerich– y tras ello a partir de las observaciones de organismos públicos y requerimientos de información adicional, la empresa presentó una nueva versión del estudio, según explicaron en la resolución desde la Secretaría de Cambio Climático.

El impulsado por YPF para la exploración sísmica sobre el bloque CAN 102 -a 310 kilómetros de la costa de Mar del Plata- es el tercer proyecto en los últimos meses que atravesará, de esta manera, su proceso de audiencia pública teniendo en cuenta que el 21 de octubre pasado terminó la correspondiente al que proyecta a cargo de Equinor tareas de “perforación de un pozo hidrocarburífero” en términos exploratorios en el CAN 100 -denominado Argerich 1 y ubicado a 315 kilómetros de la ciudad- y que el año pasado se llevó a cabo la correspondiente para las actividades de prospección sísmica de los sectores marítimos CAN 100, CAN 108 y CAN 114, que se encuentran frenadas por disposición judicial.

En torno a éste último, se está a la espera de una nueva resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ya que los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez deberán definir en próximas semanas si la exploración sísmica seguirá imposibilitada de desarrollarse o si podrá iniciarse teniendo en cuenta que el expediente volvió a quedar bajo su análisis después de que el titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, considerara en una resolución emitida en octubre que el gobierno nacional y la empresa Equinor no cumplieron con algunos de los requisitos ambientales que había impuesto la Cámara en su anterior resolución de junio en la que ordenó el dictado de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Entre los puntos incumplidos de acuerdo a la consideración del juez Martín se encuentra el requisito de incluir y analizar “en forma conglobada el ámbito espacial y los plazos temporales” en los que se desarrollará el proyecto “atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” teniendo en cuenta también la proyección de emprender otras iniciativas en la misma zona marina.

Por su parte, con respecto al proyecto Argerich tras la audiencia pública que terminó el mes pasado se espera que ahora la Secretaría emita el informe final de la audiencia para luego dar una nueva intervención a la Secretaría de Energía y la empresa Equinor para que se expresen al respecto.

Después, las áreas técnicas encargadas del desarrollo de la evaluación ambiental del proyecto realizarán un informe de revisión técnico final que contemplará el estudio de impacto ambiental, las intervenciones técnicas de las áreas de gobierno consultadas y la opinión de la ciudadanía en las dos instancias de participación. A partir de ello deberá ser emitida finalmente la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Además de esos tres proyectos otras iniciativas ya adjudicadas por el gobierno nacional proyectan trabajos sísmicos en las áreas CAN 107 y CAN 109 –a cargo de Shell Argentina– y CAN 111 y CAN 113 –Total Austral–.