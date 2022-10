Petroleras: luego de tres días, terminó la audiencia pública por el Proyecto Argerich

Fueron 266 las personas que participaron en la audiencia con la que el gobierno busca dar por cumplida las instancias de participación ciudadana en otro de los proyectos petroleros.

(Foto: archivo / Equinor)

A lo largo de tres días, 266 personas de las 464 inscriptas fueron las que participaron en la audiencia pública que terminó este viernes y que había sido convocada por el gobierno nacional con el objetivo de garantizar una instancia de participación ciudadana en torno al pozo petrolero denominado “Argerich-1” antes de llevarse a cabo su exploración con un buque de perforación a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Mientras en Mar del Plata se mantiene el reclamo contra la expansión petrolera hacia la costa bonaerense y se mantiene frenado judicialmente el proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’”, el gobierno nacional avanza en paralelo con el denominado “Perforación de un pozo exploratorio, denominado Argerich-1 en Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.

Luego de los cuestionamientos sociales y judiciales recibidos en torno al proceso administrativo de la exploración sísmica, como parte del proceso de aprobación de ese proyecto paralelo, el gobierno ya había lanzado una instancia previa de participación denominada “consulta pública” desarrollada a través de la web. Ahora, llevó adelante una audiencia pública virtual.

La primera jornada de la audiencia estuvo marcada por la exposición de funcionarios nacionales y provinciales que defendieron la expansión petrolera sobre la Costa Atlántica. En esa sintonía expusieron la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

“Confío en que los empleos van a desbordar, con un descubrimiento se habla de 30 mil empleos directos, indirectos e inducidos, pero eso puede crecer hasta centenares de miles de puestos de trabajo”, expuso Bernal.

En el segundo día de la audiencia pública -que fue transmitida a través del canal de Youtube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- lo particular estuvo en la participación del reconocido músico y referente del rock nacional, Pedro Aznar, quien estuvo entre las personas que se manifestaron en contra. Como parte de su exposición, afirmó: “La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas, una hipoteca de ruina para la única casa que tenemos”. Y calificó a la industria propuesta como “anticuada, ineficiente, sucia y peligrosa”.

Además de las exposiciones, este viernes fue el cierre que estuvo a cargo de Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. En cuanto a números, indicó que de las 464 personas registradas hubo 266 que “contribuyeron a través de sus exposiciones al robustecimiento de las herramientas de gestión ambiental del Estado” y explicó que 42 personas adhirieron a otras exposiciones, que 24 renunciaron al uso de la palabra, otras 120, en cambio, se ausentaron y una persona se incorporó de manera excepcional.

También indicó los pasos a seguir. Explicó que ahora la Secretaría realizará un informe final de la audiencia para luego dar una nueva intervención a la Secretaría de Energía y la empresa Equinor para que se expresen sobre la audiencia. Luego, las áreas técnicas encargadas del desarrollo de la evaluación ambiental del proyecto realizarán un informe de revisión técnico final que contemplará el estudio de impacto ambiental, las intervenciones técnicas de las áreas de gobierno consultadas y la opinión de la ciudadanía en las dos instancias de participación. A partir de ello “se arribará a la Declaración de Impacto Ambiental que será emitida en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, cerró.



EL PROYECTO

Desde hace meses y más allá de la intervención judicial en Mar del Plata que mantiene frenado el proyecto de exploración sísmica sobre los bloques marinos 100, 108 y 114, el gobierno nacional se muestra confiado con el avance del proyecto que ahora es el centro de la audiencia pública: la perforación del pozo “Argerich 1” sobre el bloque marino CAN 100.

El proyecto en cuestión impulsado por Equinor se centra en realizar tareas de exploración en busca de petróleo con una metodología diferente al otro proyecto que sigue frenado judicialmente: en esa primera iniciativa el gobierno autorizó tareas de exploración mediante buques sísmicos, uno de los métodos para la búsqueda de hidrocarburos, pero este otro implica una perforación exploratoria.

Según se desprende de la documentación presentada por Equinor, la perforación del pozo exploratorio “es necesaria para determinar la presencia, naturaleza y volumen de posibles recursos de petróleo y gas dentro del bloque CAN 100”. En caso de encontrar hidrocarburos en cantidades “exitosas”, se prevé que sea “el primer pozo costa afuera en aguas profundas” y proyectan su posterior puesta en producción en un plazo de entre seis y años años.

Es que la profundidad programada para las tareas es de 4.050 metros, lo que incluye una profundidad de agua de 1.535 metros. De acuerdo a la información oficial, la perforación se realizará a través de un buque especializado y de grandes dimensiones que no pasará por el Puerto de Mar del Plata (sí lo harán los buques de apoyo). Además, se prevé que otros dos buques hagan de soporte y le administren recursos en tanto que un helicóptero será empleado para “cambios de personal”.

Inicialmente se proyectaba la perforación para el tercer trimestre de 2022, pero el gobierno estiró los plazos y proyectó que podría realizarse en marzo de 2023. La operación, estiman, durará 60 días. La operación está a cargo de Equinor pero en asociación con otras empresas: 35% de participación para YPF y 30% para Shell.