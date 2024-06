Petroleras: llaman a audiencia pública para el proyecto exploratorio de Shell

El nuevo proyecto implica la prospección sísmica en las áreas marítimas concesionadas CAN 107 y CAN 109, ubicadas a 198 kilómetros de Mar del Plata.

Una protesta contra la actividad petroleras offshore (Foto: archivo / Qué digital)

Como parte de la expansión de las empresas petroleras en el mar argentino, el gobierno nacional publicó la convocatoria a audiencia pública para un nuevo proyecto de exploración sísmica en este caso a cargo de la empresa Shell y a 198 kilómetros de la costa de Mar del Plata, una distancia más cercana que otros bloques marinos concesionados y más avanzados en su estudio.

La convocatoria a audiencia pública para el proyecto de exploración sísmica que se llevará adelante en los bloques 107 y 109 de la Cuenca Argentina Norte (CAN) fue formalizada este lunes por la Jefatura de Gabinete de la Nación a través del Boletín Oficial.

En detalle, la audiencia se llevará a cabo de manera virtual el miércoles 3 de julio desde las 10 y la documentación para acceder a la evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Argentina Sísmica 3D CAN 107 y CAN 109″ deberá publicarse a través de la web por parte de la Subsecretaría de Ambiente. A su vez, la inscripción para el registro de participantes se abrirá entre el 14 de junio y el 1° de julio también a través de la web oficial (todavía no fue habilitada).

En la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se señala que la empresa Shell presentó su estudio de impacto ambiental, elaborado en una primera instancia por la firma consultora ERM y luego por Serman y Asociados, que tuvo hasta cinco versiones a partir de observaciones realizadas por las áreas técnicas del gobierno nacional.

Además, enumeró las diversas dependencias oficiales que analizaron la documentación elevada y remarcó que se llegó al momento de la instancia de audiencia pública después de una primera consulta realizada a través de la web en mayo de 2023. Tras la audiencia, será el momento de la elaboración de un nuevo y definitivo informe técnico que dará paso a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que deberá emitir el gobierno nacional.

El proyecto consta de la adquisición de datos sobre la posible presencia de hidrocarburos debajo del lecho marino, para lo cual se realizarán registros mediante exploración sísmica 3D, es decir, el bombardeo sonoro del fondo del mar para recolectar datos geológicos. Los bloques en cuestión -CAN 107 y CAN 109- poseen una superficie aproximada de 8.341,35 y 7.873,93 kilómetros y se encuentran dentro de la “Zona económica exclusiva argentina”, a unos 198 kilómetros de Mar del Plata.

Como parte del tratamiento del estudio de impacto ambiental presentado por Shell tuvieron que aclarar que las actividades de sísmica 3D “no realizarán actividad sonora en el CAN 100″ -otra de las áreas concesionadas-, ni operarán “sobre la zona común de pesca argentino-uruguaya”.

Para concretar la actividad exploratoria se prevé el uso de un buque sísmico (señalaron como uno de los posibles el BGP Prospector, ya utilizado para otro de los proyectos por Equinor), más dos buques destinados a la logística y al abastecimiento de insumos o remolques. Los tres tendrán sus servicios logísticos vinculados al Puerto de Mar del Plata aunque también podrían usar como alternativa de “emergencia” los de Buenos Aires o Quequén.

Al igual que otros proyectos similares, la proyección fue que la exploración sísmica 3D se realice durante la ventana operativa de primavera-verano, que inicialmente era para octubre 2023 a marzo 2024. La empresa espera adquirir datos de 15.273 km2 y para ello la exploración podrá extenderse hasta por 158 días.

“Las tareas se llevarán a cabo siempre que lo permitan las condiciones climáticas y no se detecte fauna marina vulnerable en el área de exclusión (1000 metros a la redonda del buque), para lo que habrá un equipo de responsables de observación a bordo y un sistema de Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), dedicados a monitorear y registrar la fauna marina”, señalaron desde el gobierno nacional en torno a una de las principales cuestiones que en su momento frenaron judicialmente el otro proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114.

Para eso, aseguraron que el monitoreo buscará “asegurar que la fauna marina sensible a los sonidos de baja frecuencia se encuentre fuera de la zona de mitigación antes de encender la fuente de ondas acústicas”.

En caso de terminar de aprobarse tras la instancia de audiencia pública, será el tercer proyecto de exploración sísmica de las petroleras a realizar en torno a la costa de Mar del Plata teniendo en cuenta los dos en ejecución en los bloques CAN 100, 108 y 114 y en el CAN 102, además del otro exploratorio -en este caso con perforación y no con bombardeo sonoro- conocido como “Pozo Argerich” también sobre el CAN 100. Además, también están concesionadas otras áreas como el CAN 111 y CAN 113, a cargo de Total Austral.