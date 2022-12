Petroleras: “Teníamos que tener muy claro cuál era el control que se iba a realizar”

El intendente Montenegro se refirió al fallo que habilitó la exploración sísmica y reparó en que esa etapa la actividad “no va a generar un boom” en materia laboral.

(Foto: archivo / Qué digital)

Algunas horas después de conocida la resolución judicial que tras diez meses de vigencia de dos medidas cautelares consecutivas habilitó la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata para la eventual explotación petrolera, el intendente Guillermo Montenegro destacó que al momento de presentar uno de los amparos se necesitaba “tener muy claro cuál era el control que se iba a realizar” y, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones, planteó que aquello que “signifique trabajo, con el cuidado y minimizando a cero o lo más posible todos los riesgos, se va a acompañar”.

El intendente encabezó este lunes la tradicional ceremonia de inauguración de la temporada de verano, con la bendición de las aguas en la zona de Playa Varese, y en ese contexto fue consultado por la prensa por la reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones local que dejó sin efecto la medida cautelar vigente y habilitó el desarrollo de la exploración sísmica al considerar que el gobierno nacional y la empresa Equinor cumplieron con los requisitos ambientales que le habían sido requeridos.

“Lo que se dio era lo que hablábamos nosotros, primero tener la información necesaria para saber qué es lo que se iba a hacer y después un control de lo que se realiza”, analizó Montenegro que fue uno de los impulsores de las acciones de amparo en enero cuando se aprobó la evaluación de impacto ambiental para el proyecto de exploración sísmica en las áreas marinas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 y que semanas atrás desistió ante la Justicia de continuar prestando oposición al entender cumplidos los requerimientos de información y control de la actividad.

“La Cámara fue muy clara en que va a haber un control y que ese control se puede llegar a retrotraer si es que hay alguna situación que puede llegar a generar algún daño a la naturaleza”, sumó.

Por otro lado, en relación al posible impacto laboral del desarrollo de la industria petrolera en la ciudad, Montenegro respondió que “siempre piensa en la generación del empleo” pero también reparó en que “la primera parte de exploración no va a generar un boom” en ese sentido.

La “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, uno de los tres proyectos de expansión petrolera a la costa bonaerense (además del Argerich-1 y el CAN 102) impulsados por el gobierno nacional, consta de un registro mediante la instalación de equipo sísmico en el agua, emisiones de energía sonora y grabado de datos sísmicos con el objetivo de adquirir información geológica del subsuelo marino para determinar la potencial existencia de reservas de hidrocarburos como gas o petróleo.

Sobre ese posible futuro de explotación petrolera, Montenegro planteó: “Siempre que signifique trabajo, con el cuidado y minimizando a cero o lo más posible todos los riesgos, nosotros lo vamos a acompañar. En este caso puntual teníamos que tener muy claro cuál era el control que se iba a realizar”