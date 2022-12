Petroleras: terminó la audiencia pública por el tercer proyecto exploratorio

En total hubo 1539 personas inscriptas, un “récord” en los procesos impulsados por el Ministerio de Ambiente de la Nación. Cómo sigue el proyecto.

(Foto: Vessel Finder)

Después de tres jornadas y con una “participación récord” de más de 1500 personas inscriptas, este jueves terminó la audiencia pública por el proyecto de exploración sísmica que impulsa la compañía YPF para la eventual extracción petrolera sobre el área Cuenca Argentina Norte (CAN) 102 a unos 310 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Mientras avanzan las otras dos iniciativas, ahora deberán realizarse los informes finales y ajustes en los estudios ambientales para la posterior aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental por parte del gobierno nacional.

La audiencia pública -realizada de manera virtual y transmitida a través de YouTube– se inició el lunes con una larga jornada de más de doce horas, siguió el miércoles -teniendo en cuenta el feriado del martes- y terminó este jueves con la exposición de las últimas personas inscriptas.

Sobre el cierre volvió a hacer uso de la palabra, tal como lo había hecho en la jornada inicial, la titular de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, quien valoró el marco de “respeto y trasparecía” en el que se dio la “posibilidad de escuchar las perspectivas de autoridades, de la empresa YPF, de organismos del Estado, de la comunidad científica, de organizaciones civiles, sindicatos, del movimiento ambiental y el público en general”.

Asimismo, planteó que se estuvo ante una cifra “récord” de personas inscriptas (1539) lo cual entendió que “evidencia el valor que le da nuestra sociedad a este tipo de instancias” y que, además, “resulta un antecedente valioso para alentar a otras áreas del gobierno nacional, las provincias y los municipios a que sigan fortaleciendo sus mecanismos de participación ciudadana”.

Una vez terminada la audiencia, que sumó variadas voces a favor y también muchas otras en contra a partir del impacto ambiental de las actividades a desplegar en el mar, el próximo paso en el marco del expediente será la confección de un informe final del proceso de participación ciudadana para su posterior publicación y dar una nueva intervención a la Secretaría de Energía y a YPF.

Finalmente, uno de los últimos pasos será la generación de un “informe de revisión técnica final” para después dar paso a la declaración de impacto ambiental con la que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabadié, deberá oficializar la aprobación definitiva al proyecto.

La iniciativa “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina” que apunta a su aprobación definitiva se suma a la que ya quedó habilitada por la Justicia marplatense tras su judicialización y que también consta de una exploración sísmica en busca de confirmar la presencia o no de hidrocarburos en el lecho marino –“Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)“– y a la aprobada hace pocas semanas que supone la perforación de un pozo exploratorio bajo el nombre “Perforación de un pozo exploratorio, denominado ‘Argerich-1’ Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.



En principio, el proyecto de registro mediante la instalación de equipo sísmico en el agua, emisiones de energía sonora, grabado de datos sísmicos, control de calidad y procesamiento de datos, se prevé que tenga una duración de 60 días (con trabajos las 24 horas) y estaba programado originalmente para el segundo cuatrimestre de 2021.

De acuerdo a lo proyecto, los trabajos estarán a cargo del buque “BGP Prospector“, que remolca tres fuentes de energía y diez cables sísmicos o streamers por detrás, con una longitud de 9.000 metros en los que se encuentran los receptores de ondas o hidrófonos. Para realizar el registro, las fuentes de energía utilizan aire comprimido para emitir ondas de sonido que son reflejadas en las capas del subsuelo y vuelven a la superficie con información geológica.