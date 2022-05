Petroleras: tras otra consulta, el gobierno afirmó que “tendrá muy en cuenta” las críticas

Esta semana cerró la consulta “temprana” que realizó el Ministerio de Ambiente en torno a la exploración sísmica y la “perforación exploratoria” proyectada para 2023.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional se refirió a los resultados de la “consulta temprana” que finalizó esta semana y se concretó de manera virtual con el objetivo de ofrecer una instancia de “participación” en torno a las tareas de exploración petrolera a desarrollar frente a la costa de Mar del Plata, aunque sus resultados no fueron vinculantes. Ante las posturas críticas, aseguraron que “son tomados muy en cuenta en el informe final” que confeccionará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En concreto, luego de la consulta desarrollada el año pasado en torno el año pasado centrada en las actividades exploratorias de los sectores marítimos CAN 108 y CAN 114, la que finalizó esta semana estuvo dividida en dos: por un lado las tareas de exploración sísmica a realizar por YPF en la CAN 102, a 310 km de la costa marplatense, y por otro las tareas de “perforación de un pozo hidrocarburífero” en términos exploratorios en el CAN 100 -denominado Argerich 1 y ubicado a 315 km de Mar del Plata- a realizar por parte de Equinor.

En cuanto al cuestionario que incluía la primera de las consultas -en torno al CAN 102-, el 42% de unos 1.300 participantes votó que la información brindada por YPF fue “muy clara y suficiente”, y un 19,39% solo la consideró “clara y suficiente”. El resto de las respuestas apuntaron a que la información fue poco clara o insuficiente, inadecuada o exigieron conocer más sobre ciertos aspectos.

Números similares arrojó la consulta en torno al eje “línea de base” del estudio de impacto ambiental, en el que se caracterizan los elementos del ambiente antes del inicio de la actividad. Allí, casi un 42% consideró que la información brindada era “muy clara” y el 22% solo “clara y suficiente”. El resto, nuevamente se ubicó entre posturas negativas o de pedido de mayores precisiones.

La tercera pregunta que se realizaba en la consulta estaba apuntada al Plan de Gestión Ambiental y qué medidas debía priorizar YPF. Al respecto, la mayoría (58%) contestó que debía priorizar medidas de reducción de los potenciales impactos sobre mamíferos marinos, peces, aves y tortugas marinas. La segunda más elegida (24%) fue aquella destinada a la regulación de actividades a bordo de las embarcaciones, en tanto que las menos elegidas fueron las medidas de mitigación por potenciales interferencias en la navegación o en actividades del sector pesquero.

Por su parte, el nivel de participación en el segundo cuestionario, centrada en la potencial perforación del “Pozo Argerich”, ubicado a unos 315 km de la costa de Mar del Plata, el nivel de participación fue menor: 317 personas. Entre los tres ejes las respuestas más elegidas fueron las siguientes: el 45% consideró que la información brindada por Equinor era “muy clara y suficiente”, el 47% que la información de la línea de base del estudio de impacto ambiental era “muy clara y suficiente”, mientras que en su mayoría, el 41,8% consideró prioritario que la empresa noruega genere “programas generales de gestión ambiental y social”.

Cabe recordar que mientras se desarrollaba la consulta esta semana estuvo en Mar del Plata el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien cuestionó al intendente Guillermo Montenegro tras haber presentado un amparo y destacó el “derrame” de riqueza y empleo que podría arrojar la actividad en caso de desarrollarse.

A su vez, en declaraciones difundidas por el gobierno este viernes, anticipó que el Ministerio de Ambiente debe convocar a una nueva Audiencia Pública y luego “si todo está en orden”, ratificó la intención de concretar la perforación exploratoria del pozo Argerich-1 en marzo de 2023.

Mientras tanto, cabe recordar que todavía se aguarda la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en torno al recurso de apelación interpuesto por el gobierno contra el freno que obtuvo en primera instancia. En concreto, aún debe resolver si confirma o no la decisión del Juzgado Federal N°2, a cargo Santiago Martín -quien además fue confirmado al frente de las actuaciones- de hacer lugar a una medida cautelar que frenó el desarrollo de la actividad en la tramitación de los cuatro amparos en contra.