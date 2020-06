Piden que el gobierno informe sobre los protocolos en los accesos a la ciudad

Tras las denuncias del Colegio de Bioquímicos, desde la oposición le solicitan al Ejecutivo que brinde datos actualizados sobre las medidas sanitarias que se aplica en los accesos.

(Foto: prensa MGP)

Luego de las denuncias realizadas desde el Colegio de Bioquímicos sobre “hisopados compulsivos” de coronavirus que se realizan en los retenes que están en los accesos a Mar del Plata y las quejas por la falta de un protocolo específico, desde el bloque del Frente de Todos le piden al Ejecutivo que brinde información actualizada sobre las medidas sanitarias que se están llevando a cabo y los centros habilitados para realizar los test de detección de covid-19.

Este jueves, desde el bloque opositor presentó dos proyectos en el Concejo Deliberante que apuntan a generar las herramientas para que el Municipio brinde información precisa, oficial y actualizada sobre el covid-19 en el Partido de General Pueyrredon. Esta iniciativa surgió luego de las denuncias sobre “testeos compulsivos” y la necesidad de implementar un protocolo en los retenes.

“Puntualmente, sabemos que se han activado protocolos con respecto a las personas que ingresan a nuestra ciudad, y se han generado confusiones en relación a la realización de test como condición de ingreso. Por eso consultamos, entre otras cuestiones, cuáles son los lugares que están habilitados para tal fin”, detalló la concejal Marina Santoro, una de las impulsoras de la iniciativa.

“Sabemos que hay mucha información circulando en este difícil contexto y creemos importante reforzar la comunicación en los medios oficiales de las distintas acciones que se van llevando adelante, para que nuestras vecinas y vecinos, y quienes necesiten venir a nuestra ciudad accedan de manera directa y fácil a dichas indicaciones”, expresó la concejal Virginia Sivorí, que también impulsó el proyecto.

Además, destacaron la importancia de que brinde información con respecto al equipo de asesoramiento en epidemiología consultado para llevar adelante las acciones vinculadas a la prevención y control de la pandemia. Y por último, también solicitaron que estén visiblemente publicados el plan operativo y protocolo de actuación actualizado del Municipio con respecto a la implementación de medidas de prevención, detección, control y respuesta sanitaria ante casos sospechosos y confirmados de covid-19, incluyendo algunas especificaciones que constan en el proyecto presentado.

La denuncia de las instituciones de bioquímicos cobró gravedad ya que plantearon haber recibido consultas de personas que regresaron a la ciudad desde zonas de transmisión de coronavirus y que se les dio a elegir como opciones entre realizar el aislamiento obligatorio de 14 días o realizar un testeo a su cargo en un laboratorio privado –Fares Taie– que, si daba negativo, quedaban liberados del aislamiento. Pero además la denuncia había reparado en que desde la Secretaría de Salud les comunicaron estar “ajena” a esa práctica al tiempo que “el coordinador de retenes asumió la responsabilidad” de implementarla.

“Nos vemos en la obligación de comunicarle a la población que al día de la fecha no existe reglamentación alguna que avale la exigencia de hisopados para ingresar a la ciudad de Mar del Plata. Tampoco existe fundamento médico-científico que respalde que un hisopado por PCR negativo indique que la persona no está infectada, lo cual quita cualquier aval a la decisión de realizar los mismos en pacientes asintomáticos, si es exigencia al ingresar a la ciudad realizar cuarentena”, afirmaron en la denuncia pública realizada este miércoles.

En ese marco, este jueves el presidente Centro de Bioquímicos, Claudio Cova, explicó que “un resultado negativo no puede ser un salvoconducto para ingresar a la ciudad y hacer una actividad normal si viniera de una zona de riesgo” al plantear que “el testeo no garantiza” en caso de un resultado negativo que el paciente no esté infectado teniendo en cuenta una serie de variables como que, por ejemplo, “todavía no haya llegado a tener la carga viral suficiente para detectarlo”.

En las últimas horas, y tras exponer la denuncia pública, los buiquìmicos se reunieron con autoridades municipales bajo el principal cuestionamiento de que no exista un protocolo a aplicar en los retenes ante la llegada de personas de zonas con circulación de coronavirus, tal como sí existe desde hace algunas semanas para trabajadores de la salud que se desempeñen en otros distritos. Y resolvieron confeccionar un protocolo para sugerir su implementación en los controles.