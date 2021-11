Playa Serena: tras los reclamos, piden informes por la situación del CAPS

El bloque del Frente de Todos se hizo eco de los reclamos de quienes se desempeñan en el lugar y denuncian problemas edilicios y traslados de personal.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El conflicto desatado la semana pasada en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Alto Camet y Playa Serena -situación que derivó, días atrás, en una retención de tareas a partir de los reclamos respecto a mejores condiciones edilicias – tuvo su correlato en los últimos días en el Concejo Deliberante.

Es que, el bloque de concejales del Frente de Todos se hizo eco de la situación y pidió una serie de informes sobre el estado edilicio del establecimiento ubicado al sur de la ciudad en el marco de un proyecto de comunicación que busca respuestas por parte de la Secretaría de Salud local.

En cuanto al conflicto, cabe recordar que el primero estalló la semana pasada en el CAPS de Alto Camet, ubicado en Cura Brochero al 7100, cuando las y los trabajadores iniciaron una retención de tareas, con atención solo del servicio de guardia, a partir de mostrar su malestar por la falta de personal de seguridad desde hace un mes, además del hecho de que no cuentan con servicio de gas ni agua potable y son los propios trabajadores y trabajadoras quienes deben llevar agua para su consumo

Por su parte, en Playa Serena se dio una situación similar, con retención de tareas y guardia mínima, a partir de las notificaciones de traslados de trabajadores y trabajadoras del CAPS que comenzaron a llegar luego de diversas notas y reclamos efectuados a las autoridades por cuestiones edilicias que necesitan resolución. Es que, en ese centro tampoco cuentan con agua potable y son sus trabajadores y trabajadoras quienes pagan un dispenser para el consumo.

Ante este panorama, la concejala del Frente de Todos, Marina Santoro, elevó el proyecto de comunicación al Concejo Deliberante, con el objetivo de que la Secretaría de Salud brinde precisiones respecto a la situación edilicia del centro de salud ubicado en la zona sur de la ciudad, teniendo en cuenta que el CAPS “cubre la atención primaria desde el barrio Alfar hasta el barrio San Eduardo”.

Al respecto, la edil reparó en la denuncia de quienes se desempeñan en el establecimiento e hizo hincapié no solo en la situación general del lugar sino específicamente del Consultorio de Odontología “dónde el sillón no funciona como debería, generando que no se pueda dar una atención de calidad”.

Y en ese sentido, cuestionó la postura del gobierno de Guillermo Montenegro al recordar que es el Estado municipal quien debe “garantizar la seguridad edilicia de todas las dependencias”. “Con la situación que atraviesa este CAPS, el Estado municipal vulnera uno de los principales y fundamentales derechos de las y los marplatenses y las y los batanenses, que es el del acceso a la salud pública universal”, criticó Santoro, al tiempo que pidió respuestas en relación a lo expuesto.