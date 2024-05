Playas: el Concejo aprobó los permisos precarios cuando ya se vencieron

Con abstención de toda la oposición, el oficialismo avaló permisos que estuvieron vigentes en la temporada pasada. La situación de cada unidad turística fiscal.

Fueron elevados para su análisis cuando ya estaban en vigencia y terminaron de aprobarse a más de 20 días de haberse vencido: los permisos precarios con los que siete unidades turísticas fiscales (UTF) de la costa de Mar del Plata mantuvieron durante la temporada pasada su explotación comercial fueron convalidados recién esta semana en la sesión del Concejo Deliberante. Sólo el oficialismo aportó los votos para hacerlo teniendo en cuenta la repetida desprolijidad de tratarlos con el verano iniciado y, en este caso incluso, aprobarlos en pleno invierno cuando ya no están vigentes.

Se trata de una situación que no es nueva y que, pese a las promesas, el gobierno municipal no modifica: la elevación de permisos precarios para su debate y tratamiento en el Concejo cuando la temporada ya está empezada y cuando esos permisosya se encuentran en ejecución pese a no estar formalizados a través de su paso por el Cuerpo deliberativo.

En el verano 2022/2023 el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) presentó el expediente el 27 de diciembre y terminó por aprobarse recién el 31 de marzo, con la temporada ya prácticamente terminada y con múltiples críticas de la oposición por no haber sido presentados a tiempo. En el verano 2023/2024 que acaba de pasar los plazos se corrieron aún más: se presentaron el 10 de enero y se aprobaron este martes 21 de mayo.

Se trata de siete permisos precarios que incluyeron a la Playa Bristol Popular, Punta Cantera I, Piletas Punta Iglesias, Camping Municipal, Playa Redonda, Playa Escondida y Playa Estrada. El plazo de vigencia para cada uno fue del 1 de diciembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

En la sesión de este martes, sin ninguna apreciación realizada por concejales al momento de la votación, toda la oposición en su conjunto pidió abtenerse y sólo el oficialismo con su mayoría propio aprobó los expedientes.

LAS UTF CON PERMISO PRECARIO

La situación de cada una las UTF en cuestión es distinta aunque en todos los casos se trata de espacios que no tienen ninguna concesión vigente mediante pliegos licitatorios: algunas tiene procesos en ese sentido en marcha, otras tienen pliegos confeccionados en debate en el Concejo y otras siguen en la precariedad de los permisos sin mayores proyecciones por el momento.

En el caso de la playa Bristol Popular en agosto de 2022 se aprobó una ordenanza que autorizó el llamado a licitación. En ese proceso en diciembre de 2022 se informó la presentación de una única oferta válida y admisible y desde ese momento no se conocieron mayores detalles. Desde el Emturyc explicaron ante el Concejo que por el momento “se encuentra en trámite ante el Departamento Ejecutivo”.

El permiso precario se volvió a otorgar a Ítalo Ravasio, quien explota la unidad desde 1997, bajo un canon de $5.972.600, es decir poco más de un millón de pesos por mes.

La situación de Punta Canteras I también es particular porque hasta la temporada pasada su explotación estaba a cargo a través de permisos precarios de la Asociación Civil Amigos de Bomberos y en el inicio del verano se conoció que el Emturyc firmó un acuerdo por medio del cual pasó a manos de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), para el cual se previó un canon de $2.253.230, es decir $450 mil por mes.

Los permisos también incluyeron a la playa nudista, denominada Playa Escondida y ubicada sobre la Ruta 11 sur kilómetro 552, para la cual se estipuló un canon de $988.760, apenas $197 mil mensuales. En este caso se encuentra desde noviembre de 2022 en el Concejo para ser discutido un nuevo pliego de bases y condiciones para volver a licitarla. En las últimas semanas registró avances en las comisiones con la habilitación de nocturnidad.

Otras de las UTF incorporadas es Playa Estrada, a cargo de la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales y conocida como “Sun Rider” -ubicada en Zacagnini y la costa-. En su caso la licitación está en marcha -al igual que para otras cinco de la zona norte- y en marzo se produjo la apertura de sobres de un primer llamado para el que no se presentó ningún oferente por lo que se espera una segunda convocatoria. El permiso precario fue otorgado de manera gratuita, es decir sin canon.

También, con carácter gratuito, estuvo la UTF Playa Redonda, conocida como “Rancho Móvil”, que tras el escándalo desatado en 2019 quedó a cargo a través de un permiso de este tipo de la Asociación Civil de Marplatenses Conservacionistas, conformada por exsocios que se separaron de la conducción anterior a través de la confirmación de una nueva asociación civil de la por entonces conducción que explotaba la UTF. Para este caso aún no existe en tratamiento un nuevo pliego y el Emturyc anunció al Concejo que “existe una iniciativa privada sobre la misma, sobre la cual no se ha expedido resolución”.

En el caso de la Pileta de Punta Iglesias el permiso lo mantuvio el Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesias -con carácter gratuito- y en el Camping Municipal siguió a cargo de Scouts de Argentina Asociación Civil con un canon de $3.220.630. En este último caso, desde el ente detallaron que “existe una iniciativa privada aprobada por el Departamento Ejecutivo, quien se encuentra elaborando el pliego de bases y bondiciones para el correspondiente llamado a licitación pública”.