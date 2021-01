Pliego de colectivos: cuestionan la falta de cambios de frecuencias en distintas líneas

Desde la organización MAR difundieron una serie de cuestionamientos al pliego que se encuentra en debate en el Concejo. El jueves será la audiencia pública.

(Foto: Qué digital)

Mientras se mantiene en la comisión de Transporte del Concejo Deliberante el debate en torno al nuevo pliego para llamar a licitación por el servicio de colectivos, desde la organización MAR plantearon una serie de cuestionamientos al proyecto oficial, entre ellos la falta de implementación de cambios en las frecuencias de distintas líneas. El martes seguirá el debate en la comisión y el jueves se llevará adelante la audiencia pública en la que vecinas y vecinos podrán participar y deben inscribirse previamente.

En el marco de la discusión que avanza en el Concejo con la participación de diversas agrupaciones y entidades, desde la organización MAR difundieron un listado de cuestionamientos al pliego elevado por el gobierno municipal y así apuntan contra la falta de modificación de frecuencias de distintas líneas, fundamentalmente las suburbanas.

“Seguirá habiendo una hora de espera en muchos barrios, ya que las frecuencias del transporte interurbano no varían”, plantearon y también señalaron que por la misma causa “no habrá colectivo después de las 20 en muchos barrios”.

Ya en ese sentido también se habían expresado desde la oposición. El concejal del Frente de Todos Marcos Gutiérrez cuestionó en el marco del debate que “las líneas 501, 542, 543, 715 y 720 siguen dejando sin servicio a las y los vecinos en una franja horaria” por lo que consideró que eso “debe cambiar inmediatamente”.

Y también se sumó al reclamo la concejala María José Sánchez al plantear: “El pliego que quieren aprobar, no resuelve los problemas de hoy: de quienes esperan 45 minutos un colectivo, de quienes no tienen un recorrido que llegue a sus barrio y de quienes no tienen una garita donde resguardarse”.

El nuevo pliego estipula la conformación de tres grupos de líneas, cada uno adjudicado a una empresa diferente: dos conformados por líneas urbanas y uno por las suburbanas. Según se define en el proyecto, el sistema incorpora líneas rápidas que son directas, con “buena frecuencia” y paradas cada 400 metros. Además, como novedad el pliego también agrega una nueva línea -dentro de esas “rápidas”- llamada “anular” pensada para que las combinaciones sean más eficaces. Por otro lado, aparecen líneas “subordinadas” que conectan con los barrios, los centros de salud, escuelas y lugares de trabajo, con paradas que se distanciarán a 300 metros.

Por otro lado, y en sintonía con otro puntos de crítica por parte de la oposición, desde la organización MAR cuestionaron la falta de certezas sobre las inversiones que se deberán hacerse para implementar algunos puntos del pliego con el correr de los años como por ejemplo la construcción de tres terminales de transbordo (de una extensión de aproximadamente un manzana) que conecten las líneas secundarias con las rápidas y tienen por objeto concentrar los viajes de una determinada zona de influencia.

“El pliego no especifica en qué terrenos se van a construir las tres terminales por lo tanto no hay estudio de impacto ambiental ni de usos de suelos”, apuntaron y repararon en que el pliego tampoco detalla “cuánto van a costar las tres terminales que pagarán los usuarios”.

De acuerdo al pliego, esas tres terminales de las que se desconocen detalles se proyectan instalar en los barrios Puerto, Regional y Libertad.