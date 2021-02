Pliego de colectivos: entre posibles modificaciones y el rechazo opositor

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras siete horas de exposición por parte de más de cien vecinos y vecinas en la audiencia pública en la que se puso en debate el nuevo pliego para licitar el servicio de colectivos en Mar del Plata, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, anunció que analizarán realizar algunas modificaciones a la propuesta original aunque de todas maneras defendió lo proyectado. Desde el Frente de Todos se sumaron a las críticas de los expositores y consideraron que el pliego impulsado por el gobierno “no cambia lo estructural”.

Con críticas fundamentalmente centradas en la extensión de 25 años de los contratos y en la falta de cambios en recorridos y frecuencias para mejorar la comunicación con diversos barrios se llevó a cabo este jueves en el Concejo Deliberante la audiencia publica en el marco del tratamiento del nuevo pliego para llamar a licitación para el servicio de colectivos. Y tras las exposiciones, algunos concejales y concejalas y el secretario de Gobierno hicieron algunas referencias.

En primer término el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano enumeró algunos cuestionamientos concretos al proyecto oficial y consideró que la incorporación de una “línea anular” aparece como la principal novedad. Luego, cuestionó que en los primeros años solo esa línea deberá cumplir con el requisito de accesibilidad de piso bajo, sostuvo que “sólo se sumarán tres rondines” a los actuales y que se proyectan construir “24 paradas en 13 años sin hacer mención a mejoras en los refugios en los barrios”.

También volvió a cuestionar la falta de precisiones sobre en qué tierras y cuál será el plan de inversión para la construcción con el correr de los años de las tres terminales de trasbordo que se proyectan instalar en los barrios Puerto, Regional y Libertad.

“Lo estructural no cambia, como las frecuencias y los recorridos”, cuestionó y enfatizó: “El colectivo que no llega a tu casa hoy no va a llegar mañana con el nuevo pliego, las frecuencias nocturnas que no existen seguirán sin existir”