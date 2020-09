Policía Bonaerense: Kicillof anunció un salario inicial de $44 mil y suba de horas extras

El gobernador dijo que el objetivo es “comenzar a equiparar” el salario de la Policía Bonaerense con el de la Federal.

(Fotos: Qué digital)

Tras una semana marcada por las protestas y los reclamos en distintos puntos de la Provincia, entre ellos en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof anunció este jueves que subirá el salario mínimo de la Policía Bonaerense a $44 mil, aumentará las horas extras de los $40 actuales a $120 y se asignará el monto de $5 mil para la compra de uniformes. “Si esto es un reclamo salarial y de reclamos de trabajo estamos dando una respuesta contundente, histórica y de fondo. Si no, vamos a comprender que es una cuestión política”, planteó en torno a las protestas.

En el marco del segundo anuncio del “Plan Integral de Seguridad para la Provincia“, Kicillof encabezó este jueves un acto junto ala vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en el que anunció el objetivo de “comenzar a equiparar” el salario de la Policía Bonaerense con el de la Federal. “Ese sendero comienza hoy”, dijo.

Así, anunció una “equiparación inmediata” de 39 mil oficiales que pasarán a percibir un salario (mínimo) de bolsillo de $44 mil.“Se aplicará la misma proporción a la misma jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura”, reparó el gobernador y además expolicó que se llevará a $5 mil el monto para la compra de uniformes y se dispondrá un aumento horas extras, conocidas como “horas Cores”, que se encontraban congeladas en $40 y que subirán a $120.

Kicillof expuso, además, que las mejoras salariales también incluirán a los agentes que forman parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El acto fue realizado este jueves en el Salón Dorado de la Gobernación luego de que este miércoles el presidente Alberto Fernández anunciara la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la Provincia mediante una reestructuración de los porcentajes de coparticipación que eran enviados a la Ciudad de Buenos Aires.

Inicialmente en el acto, Kicillof reiteró lo anunciado la semana pasada con el foco mayormente puesto en el conurbano en torno al “Plan Integral de Seguridad para la Provincia” que prevé sumar 10 mil agentes en los próximos 18 meses, 2200 patrulleros además de realizar obras en 96 comisarías y la construcción de doce nuevas unidades penitenciarias.

Tras ello sí dijo querer hacer foco en la “recomposición salarial para nuestros policías” y dijo que para poder anunciarlo este jueves previamente necesitó garantizar “los fondos permanentes que permitieran asegurar esos gastos” y que serán enviados mediante la coparticipación.

Kicillof planteó que “los salarios de la policía tienen que estar a la altura de las circunstancias” y cuestionó “promesas incumplidas de la gestión anterior” como equiparar los salarios de la bonaerense a los de otras fuerzas. “Los salarios de la policía fueron los que se resintieron de todos durante los cuatro años anteriores”, remarcó y planteó la “situación excepcional” que se presenta por la pandemia.”En estos meses no se hicieron paritarias en muchísimos sectores”, sostuvo.

“Sé todos los prejuicios que hay sobre mí, sé lo que les dicen todo el día, no me quiero hacer el distraído. Sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir”,definió en otro tramo y dijo así anunciar “reivindicaciones históricas de la policía” con una “decisión política de fondo”.

Por último,hizo referencia a las protestas que se iniciaron en la noche de lunes y que incluso se mantenían mientras se realizaba el anuncio y advirtió: “Si esto es un reclamo salarial y de reclamos de trabajo estamos dando una respuesta contundente, histórica y de fondo. Si no, vamos a comprender que es una cuestión política“.