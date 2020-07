Polideportivos barriales: acuerdo por una deuda que alcanza los $43 millones

Tras una sentencia judicial desfavorable, el Municipio arribó a un acuerdo con las empresas constructoras. Ahora deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante.

(Fotos: Qué digital)

Tras cuatro años de parálisis, más promesas e incumplimientos, incremento de las deudas y acciones judiciales que terminaron avalando los reclamos de los constructores, el gobierno municipal llegó a un acuerdo de pago con las firmas que tuvieron a cargo la construcción de los polideportivos barriales en el final de la gestión del exintendente Gustavo Pulti. El convenio firmado recientemente, que alcanza a la suma de $43 millones, ahora deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante.

El acuerdo fue elevado esta semana por el gobierno de Guillermo Montenegro al Concejo para que termine de ser convalidado, y supone un primer avance concreto para la terminación de los dos polideportivos que quedaron sin finalizarse desde fines de 2015.

El acuerdo firmado por el Ejecutivo y el Centro de Construcciones S.A. se alcanzó luego de que el 27 de diciembre pasado el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 hiciera lugar al reclamo por el monto de la deuda condenando a la Municipalidad al pago de la suma de $20.431.100.37 más los intereses y las costas del proceso.

Al elevar el convenio al Concejo, el gobierno recordó que en diciembre de 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno, las empresas constructoras tenía en su poder cheques a cobrar, y ante la dificultad de pago expuesta por las nuevas autoridades se suscribió un convenio el 14 de diciembre de 2015 que establecía que la Municipalidad debía pagar $20.431.100,37 en tres cuotas mensuales y consecutivas. “Dicha obligación no fue observada, resultando las cuotas impagas, lo que dio inicio a la demanda”, expuso el gobierno en el expediente.

“Mediante el acuerdo suscripto se evita que la Cámara de Apelaciones confirme el fallo contrario al Municipio dictado en primera instancia. La apelación carece de toda posibilidad de éxito procesal, ya que la sentencia dictada condena al Municipio al pago de lo oportunamente comprometido”, sumó el gobierno al elevar el acuerdo al Concejo para su convalidación final.

El primer paso para el acuerdo entre las partes se produjo tras la decisión judicial, en diciembre pasado, cuando el gobierno de Montenegro y el Centro de Construciones acordaron fijar la deuda en $43.886.713 como liquidación actualizada de los montos adeudados.

En el acuerdo se estableció que el gobierno abonará el total en 35 cuotas mensuales, iguales y consecutivas $1.253.906.

UN LARGO CAMINO DE IDAS Y VUELTAS

En medio de un clima de incremento de violencia en Mar del Plata y en el marco de la campaña de las elecciones legislativas, el por entonces intendente Gustavo Pulti anunció el 11 de octubre de 2013 el llamado a licitación pública para la construcción de cinco polideportivos barriales con natatorios cubiertos.

Esos primeros cinco, contemplada la necesidad de construir diez, fueron localizados en terrenos públicos estratégicamente ubicados en los barrios Las Heras, Parque Camet, Libertad, Bernardino Rivadavia y Colinas de Peralta Ramos. El tiempo pasó y a partir de julio de 2015, en la previa del nuevo proceso electoral, el gobierno abrió inscripciones e inauguró algunos de los espacios.

Así las cosas, hacia fines de 2015 se pusieron en funcionamiento tres polideportivos barriales: el de Colinas de Peralta Ramos -ubicado en Tripulantes del Fournier y Einstein-, el de Las Heras -de Fortunato de la Plaza y Rufino Inda-, y el del barrio Libertad -emplazado en Ituzaingo y Tandil-. Las otras dos estructuras que fueron levantadas, que aún no se terminaron y que tienen paralizadas sus obras desde entonces, son los espacios proyectados para el complejo Centenario y Parque Camet.

Con el inicio del gobierno de Carlos Arroyo la explicación oficial una y otra vez fue que en esas dos estructuras habían quedado deudas con las empresas constructoras que era de imposible cumplimiento para las cuentas municipales. En el marco de permanentes reclamos, en junio de 2016 el por entonces intendente Arroyo se reunió con el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, a quien le solicitó la conformación de una mesa de trabajo y la entrega de $50 millones: $23 millones para saldar la deuda y cerca de $25 millones para concluir las obras.

Sin embargo, aquella iniciativa no avanzó y en noviembre de 2016 el gobierno reconoció que el dinero solicitado a la Nación “no podía ser utilizado para el pago de la deuda de los polideportivos ya que por ley no se puede saldar una deuda con un subsidio”. Entonces, allí se anunció un cambio de planes: que sería la Provincia la que asistíría al Municipio “para negociar la deuda con la empresa y finalizar las obras”.

Y, en ese sentido, en enero 2017 el intendente ingresó un proyecto al Concejo Deliberante para que quede aprobado un convenio realizado con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Público en el que se comprometía a entregarle a la ciudad cerca de $10 millones para terminar con las obras de los polideportivos.

Pero, otra vez, nada de eso se concretó.

En abril de 2018 en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante el propio Arroyo reconoció no haber podido conseguir fondos para terminarlos. “Son una excelente idea, un excelente proyecto, son absolutamente útiles para lograr educación, cultura y deportes. Está todo bárbaro”, dijo en primer término para luego reconocer no haber conseguido los recursos necesarios para las obras. “No tuve recursos para poder terminarlos, la verdad no pude. Se gestionaron recursos, se trató de gestionar, hablé personalmente con el ministro de Deportes de Nación, pero los recursos no llegaron por el motivo que sea”, sostuvo. Y, en este marco, señaló: “Estamos tratando de hacer lo imposible por resolverlo. Esta administración no es ajena, no es insensible y comprende bien la importancia que tienen los polideportivos”.

El gobierno de arroyo finalizó con otra promesa de imposible cumplimiento. El por entonces secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, anunció en agosto de 2019 que el Municipio apuntaba a terminar las obras “antes de fin de año” con fondos municipales. Otra vez, eso tampoco ocurrió.