Pozo Argerich sin petróleo: “Es solo un resultado parcial de esta primera etapa”

Lo sostuvo el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, tras conocerse los primeros resultados de la exploración. “La actividad continúa”, enfatizó.

(Foto: ilustrativa / prensa Equinor)

Después de conocidos los primeros resultados de la exploración petrolera realizada en torno al Pozo Argerich en la que no se encontraron “signos claros” de hidrocarburos, el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, se refirió a la situación, reparó en que “es solo un resultado parcial de esta primera etapa” y afirmó que “no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente”.

Como parte del cambio de postura que evidenció con el paso del tiempo el gobierno municipal en torno a la actividad petrolera offshore, este miércoles Muro salió a trazar un análisis oficial de los primeros resultados dados a conocer por parte de la empresa noruega Equinor respecto a la exploración realizada a partir de la perforación del denominado Pozo Argerich, ubicado en la Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN 100), a 300 kilómetros de Mar del Plata.

Así, a través de sus redes sociales, en primer término el funcionario destacó que “la actividad de exploración continúa” y afirmó: “Estamos convencidos de que la industria offshore puede impulsar el desarrollo de nuestra región como nunca antes y vamos a seguir apoyando su desenvolvimiento”.

En ese sentido, Muro dijo ser “optimista en relación a la actividad” y planteó que la que acaba de finalizar “es la primera perforación que se hace y es solo un resultado parcial de esta primera etapa”.

“Esta novedad no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente y este resultado es muy útil para conocer dónde se puede buscar en la próxima exploración”, profundizó en su análisis.

Tal como informó Qué digital, a dos meses de la llegada del buque perforador contratado por la firma noruega -el Valaris DS-17- y en cumplimiento de los plazos originales -pese a que se había autorizado una prórroga hasta fines de julio- Equinor dio por terminadas en los últimos días las tareas de perforación del pozo exploratorio denominado “Argerich-1” y este miércoles dio a conocer resultados de las operaciones.

“La operación de perforación se ha completado de forma segura. Aunque hemos podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado signos claros de hidrocarburos, por lo que el pozo se considera seco”, comunicó la compañía, que tenía una porción de participación en el proyecto del 35% junto con YPF (35%) y Shell (30%).

Asimismo, explicaron que en los próximos meses “todos los datos e información recopilados a través de este pozo” y de los estudios sísmicos que se realizaron en otro de los proyectos que se pusieron en marcha meses atrás -sobre las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114– “se analizarán exhaustivamente con el objetivo de aumentar la comprensión del potencial de hidrocarburos en estas áreas”.

Tras esos primeros resultados, otros dos proyectos exploratorios siguen en marcha: sobre el CAN 102 está en ejecución la exploración sísmica mediante bombardeo sonoro a cargo de YPF y en torno al CAN 107 y CAN 109 existe uno a cargo de Shell en instancia de audiencia pública que fue programada para el próximo 3 de julio. Además, también están concesionadas para la exploración otras áreas como el CAN 111 y CAN 113, a cargo de Total Austral.