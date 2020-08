Proponen el ingreso “por excepción” para personas con inmuebles en Mar del Plata

La iniciativa es de concejales del oficialismo. Buscan que puedan ingresar al distrito durante no más de 48 horas para realizar operaciones inmobiliarias.

El retén montado en uno de los accesos a la ciudad. (Foto: prensa MGP)

Ante la extensión de la cuarentena y la necesidad de realizar transacciones inmobiliarias, los concejales que responden a Guillermo Montenegro, Nicolás Lauría y Guillermo Volponi, propusieron la implementación de permisos de ingreso a Mar del Plata “por excepción” de todas aquellas personas con inmuebles en la ciudad. La iniciativa fue presentada en las últimas horas al Concejo Deliberante.

El permiso, según indicaron, tendría validez para permanecer en General Pueyrredon por un plazo máximo de 48 horas y únicamente con el objetivo de realizar transacciones. Para ingresar, además, deberían presentar un turno de la inmobiliaria o escribanía más un hisopado con resultado negativo realizado en las últimas 48 horas.

Si bien remarcaron la “tarea fundamental” que se desarrolla en los retenes de acceso para “evitar la propagación del virus” en medio de la pandemia, los integrantes del bloque oficialista pusieron el foco en la necesidad de realizar trámites sobre los inmuebles de personas que residan en otros distritos.

“Hoy las personas que tienen inmuebles en la ciudad y deben realizar transacciones u operaciones inmobiliarias no pueden ingresar. Las medidas producto de la pandemia se extendieron y hay operaciones que no se están pudiendo concretar, como ventas o alquileres, ya que los propietarios no pueden ingresar a la ciudad”, indicó Lauría al respecto.

Sobre la iniciativa, sumaron: “Esto no implica que puedan concurrir a la ciudad a pasar tiempo en sus casas de veraneo, sino solamente que se les dé un permiso si deben concretar operaciones inmobiliarias, ya que esta situación se extendió en el tiempo y resulta muy perjudicial, tanto para ellos como para los marplatenses y batanenses que están esperando concretar una venta o un alquiler”.

Desde junio pasado el gobierno municipal habilitó el formulario web a través del cual los no residentes de Mar del Plata y provenientes de zonas de transmisión comunitaria de coronavirus que necesiten ingresar a la ciudad por razones “de fuerza mayor” deben un pedir permiso tres días antes a la Secretaría de Seguridad municipal.