Prostitución: tras reclamos en Plaza Rocha, Montenegro no descartó cambios legislativos

(Foto: archivo / Qué digital)

A 20 meses de la puesta en marcha de la ordenanza que reguló el ejercicio de la prostitución en Mar del Plata con la limitación de la actividad a una alejada zona del sur, desde hace meses comenzaron a crecer reclamos vecinales en la zona de la Plaza Rocha con denuncias de un crecimiento de la prostitución en ese barrio acompañada de venta de drogas. Por eso este viernes el intendente Guillermo Montenegro se refirió a la situación y no descartó buscar nuevos cambios legislativos tras los implementados -con un extenso debate- en 2022.

Este jueves a la noche un sector de la avenida Luro a la altura de Olazábal fue escenario de una protesta de un grupo de vecinos y vecinas, tal como lo vienen haciendo hace algunos meses, con denuncias por un crecimiento de la oferta de prostitución y venta de drogas, entre otros hechos vinculados a cuestiones de seguridad.

En ese marco, este viernes en conferencia de prensa Montenegro fue consultado respecto a los reclamos y la implementación de la ordenanza que buscó desarticular la actividad en la zona de Luro y Champagnat para enviarla a la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay, es decir, en el sudoeste del distrito, lo cual generó desde su aprobación un rotundo rechazo de trabajadoras sexuales.

“La situación objetivamente es distinta en cuanto a la cantidad de procedimientos y cosas que estamos viendo”, planteó Montenegro, en primer término, al comparar la situación previa a la sanción de la ordenanza de la zona de Luro y Champagnat con la actual de Luro y Olazábal, aunque de todas maneras reparó en que “el problema para el vecino sigue siendo el mismo”.

“Vamos a seguir trabajando porque no se le puede generar esa situación al vecino. Así fue como impulsamos que esa actividad no se podía hacer frente a la casa de los vecinos”, afirmó y, de esa manera, no descartó impulsar cambios en la ordenanza. “Vamos a seguir trabajando si tenemos que hacer alguna modificación legislativa más para que eso no siga ocurriendo”.