Protestas de la Bonaerense: el anuncio de Fernández y el mensaje de Montenegro

“ESPERO QUE REFLEXIONEN Y TERMINEN CUANTO ANTES CON ESTA MECÁNICA”

En la primera parte de su mensaje, el presidente se refirió a las manifestaciones que se realizaron en toda la provincia pero que también llevaron a rodear la residencia presidencial con patrulleros y oficiales armados durante la jornada, incluso con un intento de atentado de un hombre que arrojó una bomba molotov a una de las paredes de la Quinta de Olivos.

“Queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando veo sobre la avenida Maipú tantos patrulleros parados, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin patrullaje. Este no es el modo. Espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica”, lamentó el primer mandatario.

“Soy sensible al reclamo de esos policías. Está claro que han quedado atrasados en sus salarios y hay que darles una respuesta. Vamos a darles una solución a la Provincia de Buenos Aires pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Depongan esta actitud, no es bueno verlos en este rol”, agregó.