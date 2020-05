“Prueba piloto”, día 1: balance positivo y agradecimiento “a la responsabilidad”

El intendente se refirió a la reapertura de comercios minoristas y adelantó: “Veremos cómo se desarrolla la jornada del domingo y luego evaluaremos los pasos a seguir”.

(Fotos: Qué digital)

En el marco del desarrollo de la primera de las dos jornadas de la “prueba piloto” para la reapertura de comercios minoristas y peluquerías durante la cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus en Mar del Plata, el gobierno municipal tazó su balance y y agradeció “el respeto y la responsabilidad de los marplatenses”.

Respecto a lo que vendrá, el intendente Guillermo Montenegro adelantó que se analizará “cómo se desarrolla la jornada del domingo” para luego evaluarse los pasos a seguir, con dos posibilidades concretas: darle continuidad a la reapertura y funcionamiento de los comercios minoristas y peluquerías u ordenar nuevamente el cierre de los locales que no forman parte de los rubros esenciales o exceptuados.

Tras el desarrollo de la primera jornada de la “prueba piloto”, que implicó un importante operativo por parte del Municipio para garantizar el cumplimiento de los protocolos acordados durante la apertura de los comercios, entre las 9 y las 17, Montenegro aseguró que comerciantes y vecinos “tomaron con mucha seriedad” esta reapertura excepcional.

Así sonaba a las 17:00 la alarma de la Patrulla Municipal indicando la finalización del horario para el funcionamiento de locales minoristas y peluquerías. pic.twitter.com/y4Rlj7ROMo — Darío Oroquieta (@DarioOroquieta) May 9, 2020

Por ese motivo, destacó y agradeció “el respeto y la responsabilidad de todos los comerciantes y de cada vecino” en esta primera jornada de la “prueba piloto”. “Ese comportamiento fue el que nos permitió tener la situación epidemiológica actual, y nos habilitó a tomar esta decisión para reactivar de a poco la economía local”, destacó.

Durante la jornada, el Municipio coordinó y desplegó un importante operativo que incluyó la presencia de personal de tránsito para el ordenamiento vehicular y la prioridad peatonal, así como de agentes a bordo de los móviles de la Unidad de Patrullas Comunitarias y trabajadores de las distintas áreas con el objetivo de “fomentar el distanciamiento social, el uso de barbijo y controlar que no haya circulación para el esparcimiento en espacios públicos”.

Además, Inspección General se abocó a controlar que los comercios cumplieran con los protocolos sanitarios dispuestos y que abrieran “solo aquellos que lo tenían permitido”, mientras que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dispuso puestos específicos de monitoreo para hacer un seguimiento de puntos estratégicos de la ciudad.

También hubo presencial policial en la costa y en algunas plazas y lugares donde suele haber circulación para el esparcimiento con el fin de disuadir dicha actividad, además de en las calles San Juan (de Colón a Luro) y Güemes (desde Alberti a Roca), que se peatonalizaron para evitar la aglomeración de personas en las veredas. Por su parte, Defensa Civil trabajó junto a la Cruz Roja en todo lo relativo a la prevención sanitaria.

“Vimos que los comerciantes respetaron los protocolos, y los vecinos también. Más allá de los controles que podamos realizar como Municipio, es importante en esta etapa la responsabilidad individual”, enfatizó Montenegro, quien recordó que lo que se busca con esta iniciativa es “comenzar a reactivar la economía, porque los comerciantes son uno de los sectores más golpeados” por la pandemia.

Sin embargo, el jefe comunal aprovechó la oportunidad para aclarar: “Esto no es para esparcimiento, porque no son vacaciones, no queremos que salgan a pasear”. Y en esa línea, adelantó, sobre lo que vendrá: “Veremos cómo se desarrolla la jornada del domingo y luego evaluaremos los pasos a seguir. Toda decisión que tomemos será pensando en la salud de los marplatense; es fundamental que sigamos siendo responsables”.