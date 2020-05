Prueba piloto: “Relevamos 200 comercios y no hubo uno que haya fallado”

Lo destacaron desde el gobierno municipal, mientras siguen a la espera de que desde Nación se apruebe el protocolo para el sector, con algunos cambios elevados.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras el gobierno municipal se encuentra a la espera de que el gobierno provincial y nacional evalúen el protocolo que permita poner en marcha el sector de comercios minoritas, luego de la prueba piloto, el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Rabonovich, remarcó el “cumplimiento” que se produjo por parte de los comerciantes durante el fin de semana y afirmó que de unos 200 relevamientos realizados no se encontraron infracciones al protocolo sanitario en ningún local.

Tras el balance realizado por el intendente Guillermo Montenegro este lunes en torno a la prueba piloto con la reapertura de comercios minoristas y peluquerías, Rabinovich salió a destacar el trabajo realizado por todos los comerciantes con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la reapertura.

“La prueba piloto, en cuanto al funcionamiento de los comercios y el cumplimiento de los protocolos como el doble trapo, uso del barbijo, clausura de probadores, funcionó en forma perfecta”, destacó Rabinovich en sintonía con lo que había expresado el intendente.

Y remarcó que “los comerciantes cumplieron con todo”. “Nosotros relevamos unos 200 comercios de la ciudad y no hubo uno que haya fallado. El comportamiento del protocolo en sí fue perfecto”, sumó.

Asimismo, aprovechó para sumarse a los cuestonamientos contra “mucha gente que se volcó a la calle sin cumplir la cuarentena” y remarcó que “en seis cuadras de la calle Güemes se produjo el no respeto a lo que se había indicado”.

Tal como explicó este lunes el intendente Montenegro, el gobierno municipal está a la espera de que la Provincia y la Nación revisen y aprueben el protocolo elevado para los comercios minoristas, tal como ya lo hicieron con las peluquerías, que fueron habilitadas este martes para poder reabrir.

Tras la prueba piloto el propio gobierno municipal envió algunos cambios para introducir en el protocolo elevado previamente para los comercios. “Habrá algunas modificaciones relacionadas con el take away, comprar para comer en sus casas y no en el espacio público, se clausurarán todos los lugares para sentarse y se modificarán horarios de atención”, explicó Rabinovich.