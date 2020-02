Puerto: sin titular del Consorcio y con un “plan integral” para el desarrollo productivo

En su paso por Mar del Plata, el ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, anunció que en marzo volverá para “trabajar directamente” con el Consorcio Portuario.

(Foto: Qué digital)

En el marco del cierre de las actividades del programa ReCreo, ubicado en la playa de Boulevard Marítimo y Necochea, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, llegó a Mar del Plata y se refirió -entre otros temas- a la delicada situación del Puerto con cientos de despidos que se siguen sucediendo y precarización a la orden del día. Aseguró que en marzo llegará una comitiva a Mar del Plata para trabajar “directamente” con el Consorcio Portuario, definir el reemplazante de Martín Merlini -actual presidente del organismo- y empezar a delinear un “plan integral” para activar el desarrollo productivo.

El ministro llegó a Mar del Plata tras un complicado inicio de 2020 donde los despidos en el personal de tierra de la industria portuaria no sólo dejaron en evidencia las dificultades para producir y mantener la actividad, sino también la precarización a la que son arrastrados miles de trabajadores para abaratar costos de producción -y también los costos de dejar de producir- ante un contexto desfavorable.

Al respecto, en primer lugar, en cuanto al diagnóstico del Puerto, sostuvo que todas las terminales portuarias de la Provincia “están con problemas que son de muchos años, décadas; de falta de inversiones, de racionalidad para la gestión portuaria”, según dijo, y en términos similares a los señalados por la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, un mes atrás, adelantó que están trabajando “en un plan integral para la Provincia para que cada uno de los puertos pueda ser un instrumento o una herramienta para el desarrollo productivo. Hay que trabajar para que no se pierda más empleo y generar más empleo en las actividades portuarias”.

De todas maneras, a pesar de que como en el caso de La Milagrosa las cooperativas son la figura jurídica que eligen los empleadores para sobreexplotar a los trabajadores, Costa las ratificó como una “figura importante”: “Estamos viendo diferentes líneas con el área de cooperativas, que pueden a veces no cumplir con los objetivos que tienen pero para nosotros son muy importantes como figuras en la medida en que genere trabajo y permita que la producción también se pueda desarrollar en una forma jurídica que no es la tradicional, pero de una manera que no se preste a otras situaciones”.

Ante esta situación, más allá de que aún no nombraron ni dieron nombres posibles para reemplazar a Martín Merlini al frente del Consorcio Portuario, anunció que el próximo mes llegará “para trabajar directamente con el Consorcio Portuario para delinear un programa para los próximos meses”.

Por lo pronto, el próximo paso del ministro en la función será ajeno al puerto: anunció que este miércoles realizará una serie de anuncios junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que tienen que ver con el desarrollo de Precios Cuidados en los municipios y programas de fortalecimiento para los productores del cinturón frutihortícola.