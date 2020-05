Qué comercios tienen permitido abrir por tres días, a la espera de que Nación los autorice

Por decreto, Guillermo Montenegro autorizó a una serie de comercios a abrir sus puertas provisoriamente, con los horarios anunciados más temprano.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro firmó un decreto para autorizar -provisoriamente y en virtud de la situación epidemiológica local- la apertura de determinados comercios minoristas no esenciales entre este martes y el viernes, con los horarios señalados más temprano, y hasta tanto el gobierno nacional apruebe definitivamente la actividad en la ciudad. Quiénes pueden abrir sus puertas y quiénes no en Mar de Plata y Batán.

Luego de las protestas de los comerciantes locales y las eclaraciones del propio jefe comunall, tras haber decretado la vuelta de tres nuevas actividades a la ciudad en medio de la cuarentena, Montenegro también lanzó una autorización provisorio para que algunos comercios minoristas puedan abrir a la espera de definiciones del gobierno nacional.

Mientras tanto y una vez que sean autorizados de manera oficial, cabe destacar que el horario que cumplirán será de 11 a 17 de lunes a viernes, mientras que los sábados abrirán de 9 a 15. Los domingos y feriados deberán estar cerrados.

Concretamente, entre el martes y el viernes (siempre y cuando no llegue antes la definición de la Jefatura de Gabinete) podrán abrir en Mar de Plata comercios de bienes no esenciales como lo son los vendedores de ropa, juguetes, electrodomésticos, muebles, repuestos, vinotecas, mercerías, jugueterías, peluquerías y afines.

Además, también podrán tener las puertas abiertas los comercios situados en galerías, servicios de cercanía como services de televisión y tecnología, tapicerías, zapaterías, tintorerías, sastrerías y similares, como así también las agencias de lotería.

Se suman, en consecuencia, a los comerciantes de bienes esenciales de cercanía que tienen permitido abrir como los almacenes, supermercados, carnicerías, panaderías, peluquerías, ferreterías, farmacias y servicios habilitados como Ripsa, Pago Fácil, bicicleterías, talleres, gomerías, telefonía, inmobiliarias, pinturerías y similares.

No obstante, la Municipalidad aclaró cuáles serán los comercios que no pueden abrir: los no esenciales ubicados en ferias comunitarias, los locales de esparcimiento, servicios de tratamientos de estética, solárium, manicuría y depilación, tatuadores, shoppings y ferias de calles, venta ambulante y gimnasios y afines.

Los argumentos para la decisión del jecutivo tienen que ver, según explicaron, con la situación sanitaria local, ya que asegura que la experiencia de la prueba piloto no disparó la curva de casos positivos de coronavirus en la ciudad, por lo tanto se puede permitir su reapertura de manera provisoria, con el aval de la Provincia y a la espera de definiciones de la Nación.