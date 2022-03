Ratificaron a Marina Sánchez Herrero como presidenta del Concejo Deliberante

Con la abstención del Frente de Todos y Crear Juntos, la edil radical fue ratificada en su puesto en la apertura de sesiones ordinarias.

En el marco de la sesión pública preparatoria desarrollada este miércoles en la apertura del período ordinario, la dirigente radical Marina Sánchez Herrero fue ratificada como el presidenta del Concejo Deliberante, tal como fue elegida en diciembre en la renovación de la mitad del Cuerpo.

Con el consenso previo con el que se llega a esta instancia, este miércoles quedó formalizado que Sánchez Herrero -que pertenece al espacio del radicalismo que lidera el legislador provincial Maximiliano Abad- quedará durante este año al frente de la Presidencia del Concejo Deliberante de Mar del Plata.

En esta oportunidad la ratificación no se produjo por unanimidad ya que se abstuvieron el Frente de Todos y Crear Juntos al igual que en diciembre cuando al momento de la elección el interbloque de Juntos no tuvo el acompañamiento del resto de los bloques, pero no con un rechazo sino con abstenciones, con duras críticas a cómo el oficialismo manejó su designación.

Durante este miércoles también quedaron ratificadas las concejalas que la acompañan en la mesa directiva: la vicepresidencia primera está para la edil del Frente de Todos Virginia Sívori y la segunda de Paula Mantero (Acción Marplatense), que ya lo es desde 2019. En el cargo de secretario se mantiene Norberto Pérez.

El período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Mar del Plata se abrió este miércoles con la sesión pública preparatoria que encabezó con su discurso el intendente Guillermo Montenegro.