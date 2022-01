Raverta y la explotación petrolera: “Sin cuidado del ambiente no hay desarrollo posible”

La titular de Anses se refirió a la polémica generada en Mar del Plata y dijo que hay que buscar un “equilibrio” entre “una economía que se ponga de pie” y el “cuidado del ambiente”.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la polémica generada en Mar del Plata a partir de la decisión del gobierno nacional de aprobar el proyecto para realizar tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore de petroleo, este lunes la dirigente marplantese y titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó que “sin cuidado del ambiente no hay desarrollo posible” y dijo que es necesario buscar un “equilibrio” entre “una economía que se ponga de pie” y el “cuidado del ambiente”.

Raverta fue consultada por la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente en el último día hábil de 2021 en el marco de una actividad de lanzamiento del operativo de verano que realizará la Anses en Mar del Plata y a lo largo de la costa atlántica con la instalación de unidades móviles.

En contacto con la prensa, primero respondió: “Sin cuidado del ambiente no hay desarrollo posible”. Y ante la repregunta profundizó más su postura al respecto. “Como marplatense, mis hijas y espero que mis nietos y mis nietas también, hacemos uso del mar, participo de lo que el mar genera que es la posibilidad de encontrarnos. Así que pretendo y espero que eso siga haciendo así para las generaciones futuras”.

En el mismo sentido, planteó no ser “una especialista en el tema” y dijo no tener “los detalles de las cuestiones técnicas” pero definió: “Creo en la producción en Argentina, creo en la generación de puestos de trabajo, creo en una economía que se ponga de pie pero creo que hay que cuidar el ambiente y esa debe ser una premisa y tenemos que lograr ese equilibrio y estoy convenida que lo vemos a lograr”.

La palabra de Raverta es la primera escuchada desde el gobierno nacional desde de la polémica generada en la ciudad a partir de la aprobación del proyecto que incluyó ya una protesta y que tiene programada otra para este martes a la tarde en el centro de la ciudad.

El intendente Guillermo Montenegro se manifestó a través de un video en contra de la iniciativa: afirmó que “el daño que se puede generar puede ser permanente” y adelantó que esta semana el Municipio realizará una presentación judicial. “Quiero que haya más laburo y más industria en nuestra ciudad, pero no a cualquier costo”, enfatizó.

La resolución del gobierno nacional fue firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y se formalizó este jueves con su publicación a través del Boletín Oficial. Concretamente, declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

En septiembre, el Ministerio de Ambiente había resuelto suspender “el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia. Esa decisión se había tomado luego de una presentación realizada por diversas cámaras de la actividad pesquera en la que expusieron criticas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y alegaron “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.