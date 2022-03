Reclaman a la Provincia un edificio propio para la Escuela Especial N°515

Desde la Unión Cívica Radical lo plantearon en el Concejo Deliberante ante las dificultades para alquilar un establecimiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

A la espera de que se concrete la promesa de encontrar un alquiler para la Escuela Especial N°515, desde el Concejo Escolar impulsan un pedido dirigido a la Provincia, para que realice las gestiones con el objetivo de adquirir un edificio “propio y acorde” para la institución, ante las dificultades para encontrar una nueva sede temporal.

La comunidad educativa de la única institución pública para niñas y niños sordos e hipoacúsicos de Mar del Plata comenzó el año manifestándose en contra de las precarias condiciones en las que funciona la institución actualmente: en el fondo de una casa en Avellaneda al 1800.

Es que la matrícula, que asciende a unos 120 estudiantes, debe asistir al ciclo lectivo junto a los 60 docentes en instalaciones que no solo no cuentan con cuestiones básicas para un establecimiento educativo como salidas de emergencia al tratarse de una vivienda particular, sino que incluso arrastra deficiencias habitacionales.

Tras la manifestación hubo respuestas al respecto: desde el gremio Suteba aseguraron haber pedido que se brinde prioridad a la institución para las obras de este año y desde el Consejo Escolar prometieron buscar el alquiler de un nuevo establecimiento para su funcionamiento.

Ante esta situación, desde la Unión Cívica Radical local realizaron una presentación en el Concejo Deliberante a partir de la cual buscan que el Legislativo se exprese y solicite gestiones a las principales autoridades de la Provincia para la búsqueda de “un edificio propio y acorde” a las necesidades de la actividad pedagógica que se realiza en la escuela “José A. Terry (h)“.

Desde el espacio opositor al gobierno provincial remarcaron que se trata la única escuela pública local de su tipo y que además funciona como una sede del Plan Fines y articula con otras escuelas especiales.

Asimismo, manifestaron que las condiciones de la escuela no son óptimas para la población con la que trabaja: “El lugar tiene dos pisos, haciendo imposible el acceso a muchos chicos con dificultades para trasladarse con andadores o sillas de ruedas”, plantearon.

En cuanto a las promesas del Consejo Escolar para autorizar el inicio de un expediente para el alquiler de un nuevo establecimiento para la Escuela Especial N°515, aseguraron que “resulta imposible encontrar un lugar apto” ya que la oferta de instalaciones acordes “ha sido superada ampliamente por la demanda“, y es por eso que apuntan a que directamente se adquiera un edificio propio.