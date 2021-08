Reclamos sociales a la Municipalidad: críticas de la izquierda a Montenegro

Luego de que el intendente asegurara que su despacho está “siempre abierto” para atender demandas, el precandidato del FIT, Alejandro Martínez, lo cuestionó.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de la campaña electoral, el precandidato a concejal por la lista 1A del Frente de Izquierda, Alejandro Martínez, criticó la postura del gobierno de Guillermo Montenegro frente a los reclamos sociales, luego de que el jefe comunal asegurara que su despacho está “siempre abierto”.

Esta semana, en diálogo con Radio De La Azotea, el intendente aseguró que su despacho está “siempre abierto” para quienes quieran realizarle planteos o pedidos, sobre todo por parte de las organizaciones sociales, a quienes incluso denuncia cada vez que realizan manifestaciones o cortes de ruta, como sucedió esta semana con los recuperadores.

En clave de campaña y considerando que el Polo Obrero es una de las organizaciones que suele manifestarse, Martínez cuestionó esa supuesta “apertura” del despacho del intendente. “Montenegro no solo no tiene el despacho “siempre abierto”, si no que nunca se sabe dónde atiende. Detrás de los cordones policiales de la cobacha en la que ha convertido el palacio municipal, nunca está. En el COM tampoco”, expuso en sus redes sociales.

En contrapartida, cuestionó que el intendente sí mantenga vínculos estrechos con grupos empresariales: “Garantiza 4 mil millones anuales a la 9 de Julio y reclama incrementar subsidios para (Juan) Inza, que ya recibe mil millones por un pésimo servicio de transporte. Ya sabemos para quiénes siempre está abierto el despacho“, cuestionó.

Cabe recordar que Martínez es el primer candidato a concejal por el FIT-U, en una de las listas que competirán para representar en las elecciones generales a la fuerza. En las PASO 2021, competirá con la lista que encabeza la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Sonia Magasinik.