Récord de turismo y de contagios: la Provincia descartó implementar restricciones

El gobierno provincial realizó la primera evaluación semanal en materia turística y sanitaria. Kreplak destacó la estabilidad del sistema de internación.

(Foto: prensa PBA)

Con la ratificación de que pese al aumento exponencial de casos de coronavirus -con números récord- no se encuentran en análisis medidas de restricciones ante la estabilidad que mantiene el sistema de internación y con la definición de que desde el punto de vista turístico se está ante un verano “excepcional y récord“, el gobierno provincial llevó adelante este miércoles su primera evaluación semanal que, tal como realizó en el verano pasado, llevará adelante en distintas ciudades turísticas a lo largo de la temporada, esta vez desde Villa Gesell. Tanto el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, como el ministro de Producción, Augusto Costa, hablaron de récords registrados por estas semanas, uno en cuanto al nivel de contagios y otro a relación al flujo de turistas.

El primero en hacer referencia al análisis realizado sobre la primera semana de temporada de verano 2022 fue el ministro Kreplak, que se encargó de describir la situación epidemiológica que se presenta a nivel provincial, tal como se hacía semanalmente durante la segunda ola y el verano pasado.

Así, introdujo que este martes mientras a nivel nacional se registró el pico máximo de contagios hasta el momento con 81.210 casos, lo propio ocurrió en el territorio bonaerense con poco menos de 30 mil. Así, puso en relieve que en el pico de la segunda ola se había registrado el promedio semanal más alto de 12 mil contagios y puntualizó que la semana pasada cerró con un promedio de 10.136 casos.

Además, graficó que esa cifras dan cuenta que en las últimas siete semanas a nivel bonaerense los casos aumentaron un 2100% . “La velocidad de incremento de casos es tremendamente superior a las circunstancias anteriores”, remarcó y así valoró que el sistema de salud en lo que hace a internación se encuentra sin modificaciones pese al aumento de los contagios.

“El pulso de la situación no son los casos sino lo que sucede con el sistema sanitario”, dijo y puntualizó que actualmente a nivel provincial se encuentra una ocupación de camas de terapia intensiva del 46% en tanto que sólo el 16% corresponde a personas con covid-19. “Se ha disociado la cantidad de los casos de la gravedad”, definió y afirmó que ello mismo ocurre particularmente en la Costa Atlántica, donde se lleva adelante por la temporada un monitoreo especial. También dijo que en cuanto a fallecimientos se mantienen valores similares a los del mes de noviembre, cuando se registraron los índices más bajos de contagios.

Asimismo, y en torno al colapso de muchos centros de testeo, como ocurre en Mar del Plata, el ministro reiteró que no todas las circunstancias ameritan que la gente concurra a testearse, como en el muchos caso de los contactos estrechos, presenten o no síntomas.

Finalmente, y ante una consulta periodística, Kreplak, descartó la evaluación y aplicación de medidas de restricción. “Si son cuadros leves, las medidas restrictivas tienen que pasar por el aislamiento personal para cortar la cadena de contagios”, dijo y reiteró: “En tanto no tengamos un aumento de internaciones o fallecimientos que pongan el riesgo el sistema de salud no lo vamos a hacer, no está en carpeta”.

A su turno, el ministro de Producción, Augusto Costa, valoró que en el arranque de enero “la actividad se puso de pie, se empezó a recuperar el trabajo y muchas familias están ludiendo disfrutar de unos días de descanso” y pidió: “Hay que extremar los cuidados, vacunarse y garantizar que podamos tener esta temporada récord de la mejor manera posible y que llegue al fin con las expectativas que tenemos, porque de eso depende el ingreso de mucha gente y de los municipios para que puedan generar ingresos y recuperar lo que se perdió”.

En la misma línea, afirmó que se está “en una situación del movimiento turístico es excepcional y récord” y graficó que en la última semana de diciembre la Provincia registró la llegada de 1.165.000 turistas en los distintos destinos, que representan 372 mil más que en la anterior afectada por el coronavirus pero también 145 mil más que en la anterior a la pandemia.

También puntualizó que existen destinos turísticos con capacidad hotelera ya al 100% y señaló que Mar del Plata se encuentra en niveles “de alrededor del 90%”.