Recorte en las guardias pediátricas: “Hay que sincerar el sistema”

La secretaria de Salud defendió la medida, cargó contra los profesionales y dijo que busca “que reciban una bonificación diferente por guardia y no por horas extras”.

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei (Foto: Qué digital)

A poco más de un mes iniciado el conflicto en torno al recorte en las guardias pediátricas que se brindan los fines de semana en algunos centros de salud barriales, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, defendió la medida adoptada, cuestionó a los profesionales que rechazan la determinación y planteó que es necesario “sincerar el sistema”. Así, mientras los pediatras afirman que en los hechos la decisión “reduce al menos 100 horas semanales de pediatría”, la funcionaria afirmó que lo que se busca es que “reciban una bonificación diferente por guardia y no por horas extras”.

Por primera vez desde que se inició el conflicto, y luego de una audiencia llevada adelante sin resultados positivos con las y los profesionales de la salud municipales nucleados en el gremio Cicop, Bernabei se refirió a la polémica medida que ya repercutió en al menos dos centros de salud, el de Batán y el de Playa Serena, que vieron interrumpido el servicio de guardias pediátricas durante distintos fines de semana.

“Bajo ningún punto de vista van a seguir cerradas las guardias. Hay que ser claros”, definió la funcionaria ante la consulta sobre cómo continuará la situación y planteó: “Los pediatras tienen su mirada y opinión. Nosotros tenemos no nuestra mirada sino lo que reflejan las designaciones de siete pediatras, designados con un módulo semanal debiendo cubrir como mínimo una guardia de nueve horas. Hicimos las consultas a Legal y Técnica y nos dijeron que esas horas debían estar afectadas a lo que es la prestación semanal, por lo que tienen que ser guardias semanales”.

En ese sentido, Bernabei expuso que años atrás “cuando esas designaciones salieron hubo consenso en el área de Salud municipal con otras gestiones para lo que se hizo un acuerdo que cubrían una guardia por mes. Y el resto se les pagaba con horas extras”.

Así, ratificó la medida dispuesta: “Nuestra concepción es que las horas extras responden a tareas extraordinarias, y una guardia que es una habitualidad no puede ser una tarea extraordinaria. Empezamos con la recomposición y arrancamos con pediatría, lo cual no significa que no va a afectar a otros médicos que hacen guardia”.

Por otro lado, cuestionó a las y los trabajadores. “Lo explicamos claramente en la reunión que tuvimos con los pediatras. Quedamos en que iban a hacernos una devolución, que lo iban a hablar entre todos, y la devolución fue una presentación legal, que ameritó una reunión del gobierno con los pediatras en el Ministerio de Trabajo“, apuntó.

Y remarcó: “Ofrecimos trabajar en conjunto para que el personal que debe cubrir guardia en el Municipio los fines de semana -sábados y domingos y feriados, que no eran cubiertos- debe recibir una compensación, una bonificación por guardia, es un derecho que les asiste. No es lo mismo trabajar en una guardia que trabajar en un día de semana, en un horario normal. Ofrecimos trabajar en conjunto, nos dijeron que sí, pero no aparecieron más”.

Finalmente, la funcionaria reiteró en que en el marco de la reducción de las horas extras determina a nivel general en el Municipio, buscan que “todos los profesionales médicos de la Municipalidad reciban una bonificación diferente que se llame ‘por guardia’, no horas extras, que es otra cosa, una tarea imprevista para lo que cual uno debe definir un determinado cupo”.

“Lamentablemente, hay que sincerar el sistema y para sincerar el sistema habrá que pasar por estos conflictos”, concluyó.

Durante la semana, tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo sin resultados positivos, las y los profesionales de la salud el en Cicop alertaron que la medida, en los hechos, “reduce al menos 100 horas semanales de pediatría” en los centros de salud municipales. Lo plantearon luego de haber definido desde el inicio del conflicto que “cubrir las guardias de fin de semana quitando horas médicas de los centros de salud en la semana, implica una reducción de servicios”.