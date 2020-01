Reestructuración de Zoonosis: “alegría y expectativa” de proteccionistas

Luego de que el gobierno apartara al titular del área y presentara un nuevo programa, expresaron que esperarán un “tiempo prudencial” para evaluar el impacto de las medidas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los proteccionistas independientes que impulsaron junto a otras organizaciones graves denuncias meses atrás contra el funcionamiento del Departamento de Zoonosis, celebraron en las últimas horas que el gobierno municipal haya anunciado una reestructuración del área y el desplazamiento de su titular, Daniel Gagliardo. “Recibimos con alegría y esperanza que un gobierno tenga en agenda a los animales”, destacaron aunque repararon en que esperarán “un tiempo prudencial para poder evaluar el impacto de estas medidas“.

Finalmente, este miércoles llegaron los tan reclamados cambios en Zoonosis, luego de meses agitados para el área, dependiente de la Secretaría de Salud, con graves denuncias de asociaciones de proteccionistas, quienes además de hacer presentaciones ante la Justicia, llegaron hasta el Concejo Deliberante para manifestarse y dar el puntapié para el inicio de un sumario interno.

La presentación de la nueva estructura de Zoonosis estuvo a cargo de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, quien en compañía del intendente Guillermo Montenegro y su subsecretaria, Carina Conde, brindaron los lineamientos que tendrá el ahora denominado Departamento de Sanidad y Control Animal. Ese anuncio trajo aparejado otro que, llamativamente, no fue informado oficialmente por el gobierno: el apartamiento de quien encabezaba el área y era denunciado por los proteccionistas, Daniel Gagliardo.

En un comunicado difundido luego de los anuncios del gobierno, proteccionistas independientes destacaron haber sido informados de “importantes cambios en el Departamento de Zoonosis , a raíz de todo lo manifestado y denunciado en este último tiempo”.

En primer lugar, detallaron que desde el 15 de enero se encuentra a cargo del área la veterinaria Cristina García, a partir de que Gagliardo -que ocupó el cargo en los últimos años- quedó desvinculado, sin que se hiciera ningún tipo de referencia a ello de manera oficial por parte del gobierno de Montenegro.

“Recibimos con alegría y esperanza que un gobierno tenga en agenda a los animales y el organismo de control afectado a ellos, que plantee un cambio real y profundo de Zoonosis y que escuche las demandas del proteccionismo”, destacaron los proteccionistas.

Aunque también repararon: “Esto no implica que se suspenda la lucha y se detenga la vigilancia del funcionamiento de Zoonosis; simplemente esperaremos tiempo prudencial para poder evaluar el impacto de estas medidas en lo cotidiano”.

En este marco, decidieron suspender una manifestación que iban a realizar este jueves para volver a exponer la situación. “Esperamos no tener que convocar a ninguna otra movilización porque realmente no sea necesario. Siempre estaremos para defender los derechos de los animales de la ciudad; esto no es el fin de la lucha, es solo el principio de un nuevo recorrido”, señalaron.