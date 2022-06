Prostitución: no descartan ir a la Justicia contra una ordenanza que “atrasa”

La regulación del ejercicio de la prostitución en Mar del Plata pasa por horas claves este viernes luego de que tras un desprolijo tratamiento en las comisiones internas llegara a sesión y se aprobara con los votos oficialistas y aliados un proyecto en el que además de “Zonas Seguras” se propone, entre otros puntos, arrestos y multas a quienes se dediquen a la oferta de sexo en la vía pública. Ante su contenido que califica como “criminalizador” y que “atrasa”, la directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro no descartó la posibilidad de que recurran a la Justicia.

La funcionaria del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires se hizo presente en las inmediaciones del Palacio Municipal que amaneció con un importante despliegue policial mientras adentro se llevaba adelante el tratamiento que finalmente terminó con la aprobación con once votos del interbloque oficialista más el del concejal Nicolás Lauría.

En primer término, Castro aclaró que está de acuerdo en que “si tiene que haber un acuerdo con los vecinos, lo haya” en caso de querer establecer lugares para el ejercicio de la prostitución. “Lo que entendemos es que no debe ser de esta forma, no volviendo a criminalizar una población históricamente criminalizada. Hay algunos ítems en la ordenanza que marca que si esto no se cumple de una manera volvemos nuevamente con las detenciones, con los cobros de multas. Es irrisorio que a esta altura en estos tiempos se criminalice de esta manera a compañeras que buscan ganarse la vida”, apuntó.

En ese sentido, criticó al gobierno de Guillermo Montenegro por buscar de esa manera la regulación, sin un uso integral de las herramientas que posee para mejorar la calidad de vida de personas del colectivo travesti-trans, como lo sería la correcta implementación del cupo trans a nivel municipal como puntapié inicial para generar puestos de trabajo en el sector privado.

“Nos preocupa muchísimo que el intendente municipal lo único que haga es seguir tirando la mugre abajo de la alfombra y no trabaje con las herramientas que estamos teniendo en el estado provincial, como es la ley de cupo. Si lográramos que el Municipio implemente la ley de cupo sin dudas no tendríamos que estar en este momento diciendo esto en este lugar”, manifestó Castro y remarcó que es una vía para que quienes ejercen la actividad sexual remunerada “tengan opciones” como nunca antes han tenido.

En cambio, sostiene que el Municipio impulsa una iniciativa de este tipo porque “entiende que para terminar este problema hay que volver a meterlas presas, es volver a trabajar con barrios de primera y barrios de segunda porque están sacando compañeras porque unos vecinos se están quejando”.

Desde su cargo como funcionaria, aseguró que en el marco del tratamiento no hubo diálogo con concejales que responden a Montenegro y que, en cambio, sí pudieron reunirse con las personas que trabajan o que están en situación de prostitución que manifestaron su preocupación por el avance de la iniciativa con los artículos que imponen una criminalización.

“Todos tenemos derecho a vivir con tranquilidad“, dijo en torno a las quejas de vecinos y consideró que la solución pasaba por dialogar con las personas que ejercen para consensuar un espacio acorde. Ese diálogo, lamentó, “no existió”.

Frente al proyecto que este viernes se convirtió en ordenanza, no descartó que se impulse una acción judicial como ya habían adelantado tiempo atrás desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata. “Esta situación atrasa de manera indiscutible“, lamentó.