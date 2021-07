“Reparar”: el Concejo debate proyectos que buscan restituir derechos al colectivo trans

El Cuerpo empezó a tratar una serie de iniciativas que apuntan a la inclusión educativa y laboral y al acceso integral a la salud. Punto por punto, qué propone cada proyecto.

Generar instancias de inclusión educativa, que atiendan situaciones habitacionales urgentes, que logren la efectiva inclusión laboral y que garanticen el acceso integral a la salud así como también asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o en situación de calle son los objetivos de una serie de proyectos de ordenanza que comenzaron a ser discutidos esta semana en el Concejo Deliberante y que son impulsados por el Frente de Todos bajo el propósito central de “restituir derechos” a personas del colectivo travesti – trans.

Tras la polémica que se generó por el proyecto del oficialismo –finalmente archivado– que buscaba reubicar la denominada “zona roja” y “regular la oferta sexual” en Mar del Plata, desde el bloque opositor presentaron seis proyectos en el Concejo Deliberante que apuntan a la “restitución de derechos” y a la “seguridad comunitaria”, teniendo en cuenta, además, que se proyecta por impulso del oficialismo la realización de una audiencia pública respecto al tema.

Los proyectos ya comenzaron a ser analizados la semana pasada en la comisión de Políticas de Género que encabeza la concejala Sol de la Torre, y uno de ellos se denomina Programa Reparar, que entre otros aspectos acompaña las distintas leyes aprobadas en torno a la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis y trans, tal como ocurrió el pasado 24 de junio para al Estado nacional y teniendo en cuenta la vigencia de la norma a nivel provincial que cuenta con la adhesión municipal.

El programa, por un lado, busca que el Municipio garantice la creación de un registro voluntario para brindar la asistencia en diversas cuestiones y también propone generar “espacios inclusivos de atención interdisciplinaria” en materia sanitaria. Parte del paquete de medidas está orientado hacia la inclusión laboral de las personas trans, tanto en el sector público a través del cupo como en el sector privado a través de incentivos.

También se suma la iniciativa de crear el programa “Zonas seguras”, que apunta a generar “acciones de prevención de violencias y delitos”, principalmente con intervención de diferentes áreas municipales. Y a su vez, otro proyecto buscan generar un dispositivo denominado “Farola” para que asista a personas en estado de vulnerabilidad, situación de calle, consumos problemáticos o violencia de género en horarios nocturnos con un equipo interdisciplinario capacitado.

Con respecto al presupuesto y su financiamiento, las diferentes iniciativas reparan en la vigencia de la ordenanza que declaró la emergencia contra la violencia por motivos de género y diversidad en Mar del Plata la cual habilita al Ejecutivo a realizar la “reasignación de partidas presupuestarias que resulten necesarias”.

“PROGRAMA REPARAR”

El Programa Reparar busca promover “políticas públicas integrales y focalizadas” para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans en Mar del Plata y Batán, con el objetivo de “resolver la vulneración y desigualdad estructural” de la comunidad LGBTIQ+.

En artículo 1 define a las personas trans a “quienes se autoperciben y/o expresan un género distinto al sexo que le fue asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino”. En particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales, que hayan accedido o no al cambio registral que establece la Ley 26.743 de Identidad de Género.

El proyecto propone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio. Y en concreto impulsa la creación de un “registro único” y voluntario para que se puedan inscribir aquellas personas trans que deseen acceder al programa. “El registro servirá de base para establecer un seguimiento pormenorizado y personalizado de las diversas situaciones que las mismas atraviesen”, detalla el documento. En este punto, explica que el registro será confeccionado en articulación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con dicha población y la Mesa de la Diversidad.

Los datos que figuren en el registro serán privados y se respetará la identidad de las personas como dispone la Ley Nº 25.326 sobre la Protección de los Datos Personales.

En este marco, se impulsa la inclusión educativa para las personas trans que así lo requieran . “En particular, se buscará incorporar a las personas trans en programas para culminar estudios en los diferentes niveles, facilitándoles el acceso mediante cupos y becas que se generen y otorguen a tal efecto”, señala el texto.

También propone atender las situaciones habitacionales que surjan del registro. “Se deberán diseñar planes, programas y acciones destinados a promover respuestas habitacionales concretas de la población trans, facilitando el acceso a una vivienda digna”, se establece.

Específicamente se propone crear un “Refugio para la integración social” destinado a personas trans que se encuentren en situación de calle o que corran riesgo de ser desalojadas. El acceso, prevén, será “voluntario e irrestricto”, con una prestación continua y permanente de 24 horas todos los días del año de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral.

Por otro lado, propone una asistencia por desalojos. “Se creará una línea de asistencia telefónica gratuita a los fines de atender situaciones de vulnerabilidad habitacional y/o riesgo de desalojo de la comunidad”, indica la iniciativa. Y también busca que se otorguen subsidios habitacionales, priorizando a quienes estén anotadas en el registro y se encuentren en situación de calle o en riesgo de estarlo, sobre todo a quienes no tengan un trabajo en relación de dependencia ni ingresos laborales registrados.

Asimismo, el proyecto de ordenanza propone la creación de líneas de subsidios, créditos o garantías que “permitan afrontar el anticipo y depósito de garantía” con el fin de facilitar un alquiler formal para personas del colectivo.

INCLUSIÓN LABORAL

En el marco del Programa Reparar, desde el Frente de Todos presentaron otro expediente que tiene como fin que se instituyan medidas específicas con el objetivo de lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero en Mar del Plata y Batán.

En este caso, el documento propone como autoridad de aplicación a la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio que deberá garantizar la implementación en articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sobre el cupo laboral en el ámbito público, el documento apunta a que se realice un “Registro Diana Sacayán”, donde se asentarán las postulaciones de personas trans que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783.

“Las medidas de inclusión laboral deben incluir desde el armado de currículum y la capacitación hasta el acompañamiento y gestiones para la concreción de entrevistas y contrataciones laborales de las personas trans, tanto en el ámbito público como privado”, resalta en el artículo 4 del proyecto de ordenanza.

A su vez, la autoridad de aplicación, junto a las dependencias u organismos deberán analizar la posibilidad de “adecuar y hacer progresiva la carga horaria laboral y la efectiva realización de cursos de sensibilización, perspectiva de género y diversidad sexual” con el fin de lograr un efectivo acceso al derecho laboral.

También se resalta que la finalización de estudios no puede resultar obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo: “Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, en los términos del artículo 16 de la Ley 26.206, se deberá permitir su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”.

Además, propone incentivos para la inclusión de personas trans en el ámbito privado. Así, el artículo 6 establece que el Municipio debe priorizar la compra de insumos y provisiones, contrataciones de servicios u obras a personas jurídicas o físicas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero.

En este punto se distingue que quienes contraten a alguna persona trans obtendrán un “beneficio en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene equivalente a la mitad de Salario Mínimo Vital y Móvil para cada anticipo mensual por un lapso de 12 meses corridos desde su contratación”. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el plazo se extendería a 24 meses. En ambos casos de forma trimestral las empresas deberán demostrar la continuidad del vínculo laboral.

DISPOSITIVO DE NOCTURNIDAD FAROLA

Otra de las iniciativas que se debate en comisiones es la creación del “Dispositivo de nocturnidad Farola”, que tiene como principal objetivo asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o situación de calle mediante dispositivos presenciales en zonas de la ciudad donde se ejerce la prostitución.

Según el artículo 2 del proyecto, dicho dispositivo debe ser “gratuito y seguro” para garantizar la atención a todas aquellas personas que ejercen la prostitución en las inmediaciones de distintos barrios de la ciudad.

Dentro de los principales objetivos, el programa busca garantizar, mediante dispositivos territoriales un abordaje integral de las distintas problemáticas . El dispositivo tendrá el personal necesario para orientar, asesorar y derivar a las personas que presenten situaciones de “violencia de género y/o institucional, salud en general y por consumos problemáticos en particular”.

En concreto, se deberá dar asistencia a quienes se encuentren en situaciones de calle, garantizando “alimentación y lugar de abrigo en paradores vespertinos”. Asimismo, propone implementar estructuras generales para el funcionamiento de oficinas o consultorios en territorio. Las mismas funcionarían de 21 a 5 con guardia permanente y cada zona tendría que contar con un móvil fijo y un equipo de trabajadores idóneo para atender cada caso.

A su vez, el proyecto destaca que cada dispositivo debe contar con instrumentos médicos de atención primaria para atender urgencias. También debe contar con elementos de higiene personal y viandas de alimentos.

ZONAS SEGURAS

Otra de las iniciativas de la oposición tiene como objetivo crear el Programa Zonas Seguras con el fin de promover “medidas focalizadas para la prevención de las violencias y los delitos” en las zonas del distrito donde se ejerce la prostitución.

La norma busca reducir los niveles de violencias que se dan en la calle, e incluye la prevención y erradicación de la violencia institucional. También busca prevenir los delitos que se dan o tienen lugar por distintos motivos en dichas zonas. En este caso, la autoridad de aplicación de este programa será la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Como medidas generales, para que se implemente el programa, la autoridad de aplicación tendrá que “refuncionalizar y poner en valor los espacios públicos”. Se deberá incluir una adecuada y funcional iluminación, instalación de baños de acceso público, refugios y depósitos de desechos. Además, el Estado municipal tendrá que garantizar cámaras del sistema municipal en las zonas y coordinar con los sistemas de vigilancia privados.

La iniciativa propone que haya una evaluación y seguimiento. Por lo cual, de manera semestral la autoridad de aplicación tendrá que realizar informes que “den cuenta de la situación de las violencias y los delitos en las zonas” con el fin de evaluar su continuidad en base a análisis estratégicos y estadísticos.

ESPACIOS INCLUSIVOS

Por último, otro de los proyectos impulsa la conformación de “Espacios Inclusivos” para la atención integral e interdisciplinaria en salud y diversidad con el objetivo de garantizar el acceso integral a la salud.

En este proyecto de ordenanza se propone que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Salud del Municipio y la implementación será garantizada en articulación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Cada uno de los espacios deberán contar con un equipo interdisciplinario específico y especializado integrado por trabajadores -como mínimo- de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. A su vez, se deberá garantizar la sensibilización, capacitación y actualización continua de todo el equipo, incluido personal administrativo con el fin de brindar atención y tratamientos respetuosos, eficaces y seguros.

“El objetivo es desarrollar saberes y prácticas acordes con la tarea de acompañar, brindar información y contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que cada persona pueda decidir sobre su cuerpo y su salud”, subraya el documento. También propone medidas de prevención y establece que equipos tendrán que contar con cuerpo de promotores en salud integral y diversidad, para lo cual se deberá priorizar la incorporación de personas trans.

En concreto, la iniciativa busca que los “Espacios Inclusivos” ofrezcan a las personas atención gratuita de la salud integral en todas las áreas, incluyendo el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Por último, impulsan que funcionen en lugares geográficamente accesibles y de referencia para la población trans para promover de manera progresiva la “proliferación de los mismos dentro del sistema de salud municipal sin perder su especificidad”.