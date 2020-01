“Es muy difícil pensar cuál va a ser el piso de gasto sin que salga la Ley Impositiva”

La ministra de Trabajo de la Provincia se refirió en Mar del Plata a la discusión de la ley. “Una vez resuelto esto, nuestra prioridad son los trabajadores del Estado”, afirmó.

(Foto: Qué digital)

La discusión sobre la nueva ley impositiva que impulsa el gobernador Axel Kicillof y cuya aprobación se vio frustrada en los últimos días del año a partir de la falta de acuerdo con la oposición es, por el momento, una de las claves que espera destrabar el gobierno provincial para empezar a abordar diversas situaciones. Y así lo dejó en claro la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, quien en una visita a Mar del Plata planteó que “es muy difícil pensar cuál va a ser el piso de gasto que va a poder efectuar el gobierno sin que salga la ley”, al tiempo que afirmó que, una vez superado el tema, la “prioridad” será la situación salarial de los trabajadores del Estado.

En su paso por Mar del Plata -en el que participó de la puesta en marcha de una unidad de atención móvil de Anses en el centro de la ciudad- la funcionaria a cargo del Ministerio de Trabajo fue consultada respecto a la posibilidad de trasladar -antes del inicio de las reclamadas paritarias en cada uno de los sectores estatales- el incremento salarial de $4 mil dispuesto por la Nación para el sector privado a cuenta de futuras negociaciones y reparó en que ello estará atado, fundamentalmente, al avance o no de la ley de aumento impositivo que impulsó Kicillof en los últimos días del año y que fue frenada por Juntos por el Cambio.

“Esa ley está bloqueada hoy y es muy difícil pensar cuál va a ser el piso de gasto que va a poder efectuar el gobierno sin que salga la ley”, definió Ruiz Malec y sumó: “Si no hay ley, no diría que no hay bono, pero el piso sobre el que vamos a trabajar va a ser otro y las posibilidades van a ser otras. Necesitamos la Ley Impositiva”.

Asimismo, la funcionaria también planteó que es necesario que previamente se resuelvan “algunas dudas en cuanto a las discusiones que tenemos con el gobierno nacional y la resolución del problema de la deuda, que para la Provincia es ya, porque en enero tiene los primeros vencimientos”.

“Necesitamos tener un piso para ver cuál va a ser el gasto que vamos a poder hacer. Una vez resuelto esto, nuestra prioridad son los trabajadores del Estado, tanto los de administración pública, salud, educación y todos los regímenes; pero no tenemos un piso de partida para saber con qué disponemos. Y obviamente el escenario será distinto si no se logra llevar adelante la ley que el gobernador propuso, que lo que hace es mantener los ingresos del año pasado; si eso no se logra, va a haber otro piso”, definió respecto a la situación que alcanza a todos los sectores de trabajadores estatales y que ya se le han planteado al gobierno en diversas reuniones.

DEFENSA A LA FRENADA LEY IMPOSITIVA

En torno a la Ley Impositiva que fue propuesta por el gobierno y que podría volver a ser puesta en discusión la semana que viene en la Cámara de Diputados provincial luego de “algunas modificaciones” y de una reunión con intendentes de Juntos por el Cambio, Ruiz Malec sostuvo en Mar del Plata que la propuesta “no pretende subir los impuestos sino mantener en términos reales la recaudación del 2019”.

Y sumó: “Como hay muchas dificultades en muchos sectores, propuso fue subir un poco más que la inflación para propiedades y actividades de mayores ingresos y subirla un poco menos que la inflación (entre un 15% y 35%, la inflación fue del 55%) en los sectores medios para alivianar un poco el peso y en realidad recaudar lo mismo, pero que los que tienen menos aporten menos y los que tienen más, aporten más”.

Asimismo, la funcionaria trazó un panorama sobre la situación económica y financiera provincial: “La Provincia tiene un déficit de 200 millones pesos de caja estimado para 2020 y a eso hay que sumarle más o menos un mismo monto a pagar en término de vencimiento de duda. Dependemos un poco de lo que haga la Nación a nivel deuda nacional, pero aún si la Provincia pudiera resolver el problema de la deuda- que sería básicamente disponer los pagos de otra manera para no tener que afrontar todos esos vencimientos ahora- tendría todavía un faltante de caja muy grande”.