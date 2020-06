Salidas recreativas en Mar del Plata: Montenegro pedirá un cambio de horario

El intendente reparó en que hasta este sábado al mediodía no había recibido confirmaciones sobre la nueva etapa de la cuarentena, aunque adelantó que pedirá cambios en las salidas recreativas.

Luego de que este viernes el gobierno provincial diera a conocer públicamente -aunque todavía sin oficializarlo- el esquema que contemplará la nueva etapa de la cuarentena por el coronavirus a partir del lunes en la Provincia y que de él se desprendiera como una de las novedades que Mar del Plata estará en la Fase 4 y que, por ende, se habilitarían las salidas recreativas, este sábado al mediodía el intendente Guillermo Montenegro dijo que todavía las novedades no le fueron comunicadas oficialmente y adelantó que en el caso de las salidas recreativas pedirá que se modifique el horario previsto ya que es de 18 a 8.

En el anuncio del jueves de la extensión de la cuarentena en todo el país hasta el 28 de junio, el presidente Alberto Fernández adelantó la implementación de una nueva etapa -de distanciamiento obligatorio– que regirá desde el lunes en el 85% del país. Si bien en principio se especulaba que en consecuencia todo el interior de la provincia de Buenos Aires -incluido Mar del Plaa- dejaría el aislamiento obligatorio por no haber sido nombrada dentro del 15% restante, este viernes quedó establecido que el parámetro para la liberación prácticamente total y llegar a esa etapa de “distanciamiento” será el no contar en cada ciudad en particular con nuevos casos de coronavirus en los últimos 21 días.

En consecuencia, el lunes la cuarentena en Mar del Plata seguirá en etapa de aislamiento, pero en la fase 4 en lo que respecta al territorio bonaerense, lo cual de todas maneras implica una apertura mayor con respecto a la que rige hasta este domingo.

Esa apertura mayor implica, según el esquema difundido por el gobierno bonaerense que todavía no fue oficializado, la habilitación para que se realicen salidas recreativas.

Este sábado el intendente Guillermo Montenegro señaló que se “deben esperar los decretos nacional y provincial para conocer el detalle de esta nueva etapa de la cuarentena” y aclaró que “en caso de prosperar la idea de salidas recreativas de 18 a 8, en Mar del Plata se pedirá un cambio ya que esa franja horaria es muy perjudicial para los marplatenses”.

En este sentido, Montenegro aclaró que si bien se han mantenido algunas conversaciones informales con funcionarios “todavía no se ha recibido la confirmación desde Nación y Provincia sobre la situación particular de General Pueyrredon en relación a esta nueva etapa de la cuarentena”.

Pero de todas manera planteó que “si se confirmaran las versiones que sostienen que las salidas recreativas para General Pueyrredon serán habilitadas para el segmento horario que va de 18 a 8, desde el Municipio se solicitará un cambio”.

“Por las cuestiones climáticas en esta época del año en nuestra ciudad, salir a la calle en ese rango horario sería perjudicial para la salud, principalmente de los más chicos y de nuestros adultos mayores”, sostuvo Montenegro en un comunicado difundido oficialmente por el gobierno municipal.

Y pidió: “Entiendo las ganas de todos los vecinos y vecinas de querer salir, y queremos que se habiliten las salidas recreativas porque además creemos que la situación sanitaria de nuestra ciudad lo permite, pero debemos cuidar la salud de los marplatenses por lo que no estamos de acuerdo con ese horario“.

Cabe recordar que antes de los anuncios de los cambios en la cuarentena el gobierno de Montenegro ya había pedido a la Provincia y a Nación la habilitación de actividades como las salidas recreativas, con la diferencia de que no se pedía que fueran en horario nocturno.

Por eso, tal como informó Qué digital este viernes, para saber cómo se instrumentará la nueva etapa de la cuarentena en Mar del Plata desde el lunes deben esperarse anuncios puntuales del gobierno municipal, más allá de las disposiciones generales dadas a conocer por la Provincia.