Se profundiza el enfrentamiento entre el gobierno municipal y la UCIP

La apertura de un nuevo supermercado de la Cooperativa Obrera desató cruces entre la entidad empresaria y el gobierno que se suceden con el paso de los días.

La apertura de un nuevo supermercado de la cadena de la Cooperativa Obrera en Mar del Plata derivó en un conflicto entre la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) y el gobierno municipal que se profundiza con el paso de los días: mientras que la entidad empresaria acusa al Ejecutivo de “no cumplir ni hacer cumplir” ordenanzas, desde la Secretaría de Desarrollo Local responden que “no hay restricción” que “vaya a frenar la generación de trabajo”.

El conflicto se desató meses atrás cuando la UCIP de Mar del Plata, al igual que lo hizo años atrás con la multinacional Carrefour, salió a intentar frenar la instalación de una nueva sucursal de supermercado de la Cooperativa Obrera en la zona de Dellepiane y Vértiz al sostener que la cadena ya cuenta con la cantidad máxima de locales que habilita la normativa vigente.

Sin embargo, desde la Cooperativa Obrera respondieron que en base a las normativas que regulan a las cooperativas no están alcanzadas por esas disposiciones. Se trata, por un lado, de la ordenanza 18.788 que regula la localización, instalación y habilitación de establecimientos de venta de productos alimenticios y que prevé que “la cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución en el Partido de General Pueyrredon no podrá ser en ningún caso superior a tres”.

A su vez, la ley provincial 12.573 contempla que “las cadenas de distribución deberán regirse de acuerdo a la siguiente relación entre número de locales y población total del municipio” y así fija el límite de tres locales en poblaciones de más de 300 mil habitantes.

Mientras está a la espera una resolución de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ante un pedido de que se frente la habilitación, la UCIP en los últimos días volvió a la carga contra el gobierno municipal -al que obligó también vía judicial a la entrega de información respecto a la habilitación- y acusó que se está ante un “absurdo” y apuntó contra el gobierno de Guillermo Montenegro por “no cumplir la función pública”.

“La Cooperativa Obrera se encuentra incorporando mercadería y se encuentran trabajando incansablemente para una pronta apertura sin que el Municipio actúe”, señalaron desde la UCIP y así lanzaron diversas críticas al gobierno: “¿Puede hacerse caso omiso de una norma emanada por el Poder Deliberativo local hace más de 15 años como la ordenanza 18.788, sancionada para todo el partido de General Pueyrredon? ¿No es el Ejecutivo local quien debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas locales? ¿O porque un funcionario o administración de turno no esté de acuerdo con una norma puede no cumplirla o no hacerla cumplir?”.

Asimismo, criticaron que “en cuanto a los argumentos sobre el empleo, en dicho predio había (previamente) un emprendimiento con comercios minoristas locales a los cuales les informaron sobre el cierre de éste, y debieron cerrar sus puertas y efectuar despidos”.

La respuesta a ese nuevo comunicado llegó de la mano del secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, quien a través de sus redes sociales cargó contra la postura de la UCIP y ratificó el apoyo del gobierno municipal a la apertura del nuevo supermercado.

“¿Quién le va a decir a las 45 familias que no van a poder trabajar”, apuntó el funcionario y expresó: “Hoy me están denunciando por querer permitir la apertura de un nuevo supermercado en el barrio El Progreso”.

En esa línea, afirmó que “desde el primer día la obsesión de esta gestión es la generación de trabajo” y hasta planteó: “No hay restricción que vaya a frenarnos en este objetivo”. E incluso desafió: “Ojalá me vaya de la gestión con más denuncias por facilitarle las cosas a los que eligen generar empleo y apostar por la ciudad”.