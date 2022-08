Segmentación y límites al consumo: el 20% de los inscriptos perdería parte de los subsidios

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional reconoció este jueves tras los primeros anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, que el 20% de los hogares inscriptos para sostener los subsidios a la energía eléctrica tras la segmentación, perderían la tarifa diferencial al superar habitualmente el límite de los 400 kw de consumo subsidiado. De todos modos, se esperan mayores especificaciones sobre el alcance de este límite al consumo, por ejemplo, en el gas residencial.

Este miércoles, el flamante funcionario a cargo de la unificación de ministerios económicos -Economía, Producción y Agricultura- anunció entre sus primeras medidas un recorte más a la segmentación energética lanzada por el gobierno nacional para reducir la cantidad de hogares que reciben tarifas subsidiadas de gas y luz.

En ese sentido, y hasta el momento sin mayores detalles del funcionario o de las áreas competentes, se anunció que las tarifas serán subsidiadas hasta alcanzar los 400 kw de consumo: pasando esa barrera, el costo de la energía pasaría a ser con el cuadro tarifario completo.

Este jueves, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa en la que, sin dar más precisiones al respecto, sí profundizó en los números y en los hogares afectados por la medida: indicó que de los 9 millones de hogares que solicitaron subsidios energéticos, el 80% gasta menos del límite de 400 kw mensuales. “Por lo tanto el 80% de esos hogares va a tener el subsidio completo“, agregó, lo que se traduce en que el 20% de las personas inscriptas tendrán parte de sus consumos sin subsidiar.

Además, buscó evitar hablar de ajuste como denuncian algunos sectores y, en cambio, habló de “ahorro” energético: “Entre los que sí pidieron el subsidio, la intención no es recaudar más, aunque vamos a recaudar más a partir de que a los 400 kw deje de estar vigente el subsidio, sino que es también es una vocación de empezar a ahorrar y considerar que el gas y la luz son bienes de difícil acceso en este momento en el momento y que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática que estamos viviendo. Por eso el ahorro de la energía tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de argentinos y argentinas”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que la inscripción fue “exitosa” y consideró que en cuanto a los 4 millones de hogares que estiman ni siquiera se inscribieron en la segmentación para mantener los subsidios “saben que por diferentes razones no califican, no lo necesitan o no lo quieren”.